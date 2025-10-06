قیمت لحظه‌ ای Fortune Room امروز برابر است با 0.000000000000000000393 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NEWFRT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NEWFRT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Fortune Room امروز برابر است با 0.000000000000000000393 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت NEWFRT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت NEWFRT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

Fortune Room قیمت لحظه ای(NEWFRT)

قیمت لحظه‌ ای 1 NEWFRT به USD:

$0.000000000000000000393
$0.000000000000000000393
-34.93%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Fortune Room (NEWFRT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:12:41 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Fortune Room (NEWFRT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.000000000000000000355
$ 0.000000000000000000355
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000000000000000001499
$ 0.000000000000000001499
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.000000000000000000355
$ 0.000000000000000000355

$ 0.000000000000000001499
$ 0.000000000000000001499

--
--

--
--

+0.51%

-34.93%

-99.95%

-99.95%

قیمت لحظه‌ ای Fortune Room (NEWFRT) برابر است با $ 0.000000000000000000393. در 24 ساعت گذشته، NEWFRT در بازه قیمتی حداقل $ 0.000000000000000000355 تا حداکثر $ 0.000000000000000001499 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته NEWFRT برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، NEWFRT در یک ساعت گذشته +0.51%، در 24 ساعت گذشته -34.93% و در 7 روز گذشته -99.95% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Fortune Room (NEWFRT)

--
--

$ 56.99K
$ 56.99K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

BSC

ارزش بازار فعلی Fortune Room برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 56.99K. عرضه در گردش NEWFRT برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت Fortune Room (NEWFRT) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Fortune Room برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00000000000000000021096-34.93%
30 روز$ -0.000000042899999999607-100.00%
60 روز$ -0.000079999999999999607-100.00%
90 روز$ -0.000079999999999999607-100.00%
تغییر قیمت امروز Fortune Room

امروز، NEWFRT تغییر $ -0.00000000000000000021096 (-34.93%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Fortune Room

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.000000042899999999607 (-100.00%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Fortune Room

با گسترش بازه به 60 روز، NEWFRT تغییر $ -0.000079999999999999607 (-100.00%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Fortune Room

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.000079999999999999607 (-100.00%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Fortune Room (NEWFRT) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Fortune Room را ببینید.

Fortune RoomNEWFRT چیست

NEWFRT توکن کاربردی برای بازی Fortune Room است. از آن برای شرکت در بازی‌ها، کسب پاداش و حاکمیت آینده استفاده می‌شود.

هم اکنون Fortune Room در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Fortune Room خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ NEWFRT را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Fortune Room را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Fortune Room شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Fortune Room (USD)

ارزش Fortune Room (NEWFRT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Fortune Room (NEWFRT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Fortune Room را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Fortune Room را بررسی کنید!

توکنومیکس Fortune Room (NEWFRT)

درک، توکنومیکس Fortune Room (NEWFRT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده NEWFRT بیشتر بدانید!

نحوه خریدFortune Room (NEWFRT)

آیا به دنبال نحوه خرید Fortune Room هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Fortune Room را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

NEWFRT به ارزهای محلی

منابع Fortune Room

برای درک عمیق‌ تر Fortune Room، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Fortune Room

امروز Fortune Room (NEWFRT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای NEWFRT به واحد USD برابر است با 0.000000000000000000393 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی NEWFRT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی NEWFRT نسبت به USD برابر است با $ 0.000000000000000000393. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Fortune Room چقدر است؟
ارزش بازار NEWFRT برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش NEWFRT چقدر است؟
عرضه در گردش NEWFRT برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت NEWFRT چقدر بوده است؟
NEWFRT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت NEWFRT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
NEWFRT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات NEWFRT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای NEWFRT برابر است با $ 56.99K USD.
آیا NEWFRT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد NEWFRT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت NEWFRT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:12:41 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Fortune Room (NEWFRT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب NEWFRT به USD

مقدار

NEWFRT
NEWFRT
USD
USD

1 NEWFRT = 0 USD

معامله NEWFRT

/USDTNEWFRT
$0.000000000000000000393
$0.000000000000000000393
-34.93%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

$114,167.86

$4,126.19

$0.05290

$200.76

$4.1261

$4,126.19

$114,167.86

$200.76

$2.6333

$1,140.74

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.001214

$0.01795

$0.0000000000000001634

$0.1610

$0.0000000000292

$0.04395

$0.01795

