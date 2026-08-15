تحلیل تکنیکال امروز First Neiro on ETH (NEIROCTO) صفحه تحلیل First Neiro on ETH، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه NEIROCTO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل First Neiro on ETH را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت First Neiro on ETH (NEIROCTO) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.00006505 -- -1.52% +5.00% -27.49%

First Neiro on ETH اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت First Neiro on ETH در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 5 خنثی 4 خرید 17 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 5 خنثی 4 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.00006503 0.000065 مقاومت دوم 0.000065 0.00006497 مقاومت اول 0.00006497 0.00006496 نقطه محوری 0.00006494 0.00006494 حمایت اول 0.00006492 0.00006491 حمایت دوم 0.00006488 0.0000649 حمایت سوم 0.00006486 0.00006488

سیگنال‌ های بازار First Neiro on ETH حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -1.11M $14.95 M $16.07 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.19 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.20 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.93 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.93 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. First Neiro on ETH جریان سرمایه خالص ورودی قیمت NEIROCTOUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.00 2026-08-14 $0.00 M 0.00 2026-08-13 $0.00 M 0.00 2026-08-12 $0.01 M 0.00 2026-08-11 -$0.01 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله First Neiro on ETH (NEIROCTO) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای First Neiro on ETH را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT NEIROCTO $0.00006504 $0.00006504 $0.00006504 -0.12% 999.49M (USDT) معامله کنید