قیمت فعلی NEAR Protocol, Near Coin امروز معادل USD است که با ارزش بازار 0 USD همراه است. حجم معاملات 24 ساعته برابر با 0.000 NEAR است. قیمت NEAR Protocol, Near Coin به USD به طور مداوم و لحظه ای در زمان واقعی به روز می شود و عملکرد اخیر آن را منعکس می کند. طی 24 ساعت گذشته، NEAR Protocol, Near Coin تغییر 0.00 درصدی را تجربه کرده است. در حال حاضر، عرضه در گردش آن 0 NEAR است.