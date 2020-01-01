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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Naoris Protocol ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Naoris Protocol ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره NAORIS

اطلاعات قیمت NAORIS

جفت NAORIS چیست؟

وایت‌ پیپر NAORIS

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تحلیل تکنیکال امروز Naoris Protocol (NAORIS)

تحلیل تکنیکال امروز Naoris Protocol (NAORIS)

صفحه تحلیل Naoris Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه NAORIS، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Naoris Protocol را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Naoris Protocol (NAORIS)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.03242---3.63%-14.80%-16.17%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Naoris Protocol

Naoris Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Naoris Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 5
خنثی 2
خرید 19
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 5خنثی 2خرید 5
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.03253
0.03252
مقاومت دوم
0.03252
0.03252
مقاومت اول
0.03252
0.03252
نقطه محوری
0.03251
0.03251
حمایت اول
0.03251
0.03251
حمایت دوم
0.0325
0.03251
حمایت سوم
0.0325
0.0325

سیگنال‌ های بازار Naoris Protocol

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.15M
$4.74 M
$4.90 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.08 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.09 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.01M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.48 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.49 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Naoris Protocol جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت NAORISUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Naoris Protocol (NAORIS) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Naoris Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTNAORIS
$0.03242
$0.03242$0.03242
-0.09%
2.25M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب NAORIS به USD

مقدار

NAORIS
NAORIS
USD
USD

1 NAORIS = 0.03241 USD

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