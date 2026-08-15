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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره MYX Finance ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره MYX Finance ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز MYX Finance (MYX)

تحلیل تکنیکال امروز MYX Finance (MYX)

صفحه تحلیل MYX Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه MYX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل MYX Finance را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت MYX Finance (MYX)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.07248---3.61%-5.27%-63.35%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت MYX Finance

MYX Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت MYX Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 15
خنثی 2
خرید 9
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 8خنثی 0خرید 6
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 2خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.07278
0.07276
مقاومت دوم
0.07276
0.07275
مقاومت اول
0.07275
0.07275
نقطه محوری
0.07273
0.07273
حمایت اول
0.07272
0.07272
حمایت دوم
0.07271
0.07272
حمایت سوم
0.07269
0.07271

سیگنال‌ های بازار MYX Finance

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-2.38M
$5.56 M
$7.93 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.03M
خریدهای فعال 3 روزه
$1.91 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$1.95 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.03M
خریدهای فعال 7 روزه
$3.09 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$3.12 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

MYX Finance جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت MYXUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.00 M0.07
2026-08-14-$0.01 M0.07
2026-08-13-$0.01 M0.08
2026-08-12$0.00 M0.07
2026-08-11-$0.01 M0.07

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره MYX Finance بیشتر کاوش کنید

معامله MYX Finance (MYX) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای MYX Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTMYX
$0.07248
$0.07248$0.07248
-1.78%
1.74M (USDT)
/USDCMYX
$0.07228
$0.07228$0.07228
-1.90%
740.08K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب MYX به USD

مقدار

MYX
MYX
USD
USD

1 MYX = 0.07248 USD

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