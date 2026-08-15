تحلیل تکنیکال امروز MYX Finance (MYX) صفحه تحلیل MYX Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه MYX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل MYX Finance را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت MYX Finance (MYX) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.07248 -- -3.61% -5.27% -63.35%

MYX Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت MYX Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 15 خنثی 2 خرید 9 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 8 خنثی 0 خرید 6 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 2 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.07278 0.07276 مقاومت دوم 0.07276 0.07275 مقاومت اول 0.07275 0.07275 نقطه محوری 0.07273 0.07273 حمایت اول 0.07272 0.07272 حمایت دوم 0.07271 0.07272 حمایت سوم 0.07269 0.07271

سیگنال‌ های بازار MYX Finance حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -2.38M $5.56 M $7.93 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.03M خریدهای فعال 3 روزه $1.91 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.95 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.03M خریدهای فعال 7 روزه $3.09 M فروش‌ های فعال 7 روزه $3.12 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. MYX Finance جریان سرمایه خالص ورودی قیمت MYXUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.07 2026-08-14 -$0.01 M 0.07 2026-08-13 -$0.01 M 0.08 2026-08-12 $0.00 M 0.07 2026-08-11 -$0.01 M 0.07 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله MYX Finance (MYX) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای MYX Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT MYX $0.07248 $0.07248 $0.07248 -1.78% 1.74M (USDT) معامله کنید / USDC MYX $0.07228 $0.07228 $0.07228 -1.90% 740.08K (USDT) معامله کنید