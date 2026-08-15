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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره MORPHO ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره MORPHO ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز MORPHO (MORPHO)

تحلیل تکنیکال امروز MORPHO (MORPHO)

صفحه تحلیل MORPHO، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه MORPHO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل MORPHO را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت MORPHO (MORPHO)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$1.9603--+1.81%-3.63%+10.30%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت MORPHO

MORPHO اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت MORPHO در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 9
خنثی 1
خرید 16
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 1خنثی 0خرید 13
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 8خنثی 1خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
1.9572
1.9571
مقاومت دوم
1.9571
1.957
مقاومت اول
1.957
1.9569
نقطه محوری
1.9569
1.9569
حمایت اول
1.9568
1.9568
حمایت دوم
1.9567
1.9567
حمایت سوم
1.9566
1.9567

سیگنال‌ های بازار MORPHO

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.19M
$2.10 M
$1.91 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.02M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.17 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.14 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.04M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.49 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.45 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

MORPHO جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت MORPHOUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.05 M1.95
2026-08-14-$0.16 M1.92
2026-08-13$0.17 M1.95
2026-08-12$0.04 M1.97
2026-08-11$0.09 M1.96

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله MORPHO (MORPHO) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای MORPHO را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTMORPHO
$1.9606
$1.9606$1.9606
+2.07%
31.41K (USDT)
/USDCMORPHO
$1.96
$1.96$1.96
+2.03%
28.63K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب MORPHO به USD

مقدار

MORPHO
MORPHO
USD
USD

1 MORPHO = 1.9603 USD

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