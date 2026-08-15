تحلیل تکنیکال امروز Moo Deng (MOODENG) صفحه تحلیل Moo Deng، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه MOODENG، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Moo Deng را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Moo Deng (MOODENG) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.03646 -- -5.79% -5.48% -30.17%

Moo Deng اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Moo Deng در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید قوی فروش 3 خنثی 5 خرید 18 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 3 خنثی 5 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.03644 0.03644 مقاومت دوم 0.03644 0.03643 مقاومت اول 0.03643 0.03643 نقطه محوری 0.03643 0.03643 حمایت اول 0.03642 0.03642 حمایت دوم 0.03642 0.03642 حمایت سوم 0.03641 0.03642

سیگنال‌ های بازار Moo Deng حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.79M $14.62 M $15.41 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.05 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.05 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.29 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.29 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Moo Deng جریان سرمایه خالص ورودی قیمت MOODENGUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.02 M 0.04 2026-08-14 -$0.14 M 0.04 2026-08-13 -$0.08 M 0.04 2026-08-12 $0.06 M 0.04 2026-08-11 -$0.12 M 0.04 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Moo Deng (MOODENG) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Moo Deng را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT MOODENG $0.03645 $0.03645 $0.03645 +1.78% 1.60M (USDT) معامله کنید