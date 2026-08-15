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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Moo Deng ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Moo Deng ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره MOODENG

اطلاعات قیمت MOODENG

جفت MOODENG چیست؟

وب‌سایت رسمی MOODENG

توکنومیکس MOODENG

پیش‌بینی قیمت MOODENG

تاریخچه MOODENG

راهنمای خرید MOODENG

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تحلیل تکنیکال امروز Moo Deng (MOODENG)

تحلیل تکنیکال امروز Moo Deng (MOODENG)

صفحه تحلیل Moo Deng، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه MOODENG، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Moo Deng را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Moo Deng (MOODENG)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.03646---5.79%-5.48%-30.17%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Moo Deng

Moo Deng اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Moo Deng در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید قوی
فروش 3
خنثی 5
خرید 18
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 3خنثی 5خرید 4
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.03644
0.03644
مقاومت دوم
0.03644
0.03643
مقاومت اول
0.03643
0.03643
نقطه محوری
0.03643
0.03643
حمایت اول
0.03642
0.03642
حمایت دوم
0.03642
0.03642
حمایت سوم
0.03641
0.03642

سیگنال‌ های بازار Moo Deng

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.79M
$14.62 M
$15.41 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.05 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.05 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.01M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.29 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.29 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Moo Deng جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت MOODENGUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.02 M0.04
2026-08-14-$0.14 M0.04
2026-08-13-$0.08 M0.04
2026-08-12$0.06 M0.04
2026-08-11-$0.12 M0.04

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Moo Deng (MOODENG) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Moo Deng را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTMOODENG
$0.03645
$0.03645$0.03645
+1.78%
1.60M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب MOODENG به USD

مقدار

MOODENG
MOODENG
USD
USD

1 MOODENG = 0.03646 USD

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