قیمت لحظه‌ ای MiL.k امروز برابر است با 0.10461 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MLK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MLK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای MiL.k امروز برابر است با 0.10461 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت MLK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت MLK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره MLK

اطلاعات قیمت MLK

وایت‌ پیپر MLK

وب‌سایت رسمی MLK

توکنومیکس MLK

پیش‌بینی قیمت MLK

تاریخچه MLK

راهنمای خرید MLK

مبدل MLK به ارز فیات

اسپات MLK

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو MiL.k

MiL.k قیمت لحظه ای(MLK)

قیمت لحظه‌ ای 1 MLK به USD:

$0.10461
$0.10461$0.10461
+4.30%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای MiL.k (MLK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:54:26 (UTC+8)

اطلاعات قیمت MiL.k (MLK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.10001
$ 0.10001$ 0.10001
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.108
$ 0.108$ 0.108
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.10001
$ 0.10001$ 0.10001

$ 0.108
$ 0.108$ 0.108

$ 4.33902357
$ 4.33902357$ 4.33902357

$ 0.10089465963392259
$ 0.10089465963392259$ 0.10089465963392259

+0.02%

+4.30%

-2.06%

-2.06%

قیمت لحظه‌ ای MiL.k (MLK) برابر است با $ 0.10461. در 24 ساعت گذشته، MLK در بازه قیمتی حداقل $ 0.10001 تا حداکثر $ 0.108 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته MLK برابر با $ 4.33902357 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.10089465963392259 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، MLK در یک ساعت گذشته +0.02%، در 24 ساعت گذشته +4.30% و در 7 روز گذشته -2.06% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار MiL.k (MLK)

No.495

$ 52.95M
$ 52.95M$ 52.95M

$ 55.79K
$ 55.79K$ 55.79K

$ 103.17M
$ 103.17M$ 103.17M

506.14M
506.14M 506.14M

986,245,419
986,245,419 986,245,419

986,245,419
986,245,419 986,245,419

51.31%

ARB

ارزش بازار فعلی MiL.k برابر است با $ 52.95M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 55.79K. عرضه در گردش MLK برابر است با 506.14M، و عرضه کل آن 986245419 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 103.17M است.

تاریخچه قیمت MiL.k (MLK) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت MiL.k برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.0043128+4.30%
30 روز$ -0.02159-17.11%
60 روز$ -0.04559-30.36%
90 روز$ +0.05461+109.22%
تغییر قیمت امروز MiL.k

امروز، MLK تغییر $ +0.0043128 (+4.30%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه MiL.k

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.02159 (-17.11%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه MiL.k

با گسترش بازه به 60 روز، MLK تغییر $ -0.04559 (-30.36%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه MiL.k

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ +0.05461 (+109.22%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت MiL.k (MLK) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت MiL.k را ببینید.

MiL.kMLK چیست

هم اکنون MiL.k در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های MiL.k خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ MLK را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره MiL.k را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید MiL.k شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت MiL.k (USD)

ارزش MiL.k (MLK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از MiL.k (MLK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت MiL.k را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت MiL.k را بررسی کنید!

توکنومیکس MiL.k (MLK)

درک، توکنومیکس MiL.k (MLK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده MLK بیشتر بدانید!

نحوه خریدMiL.k (MLK)

آیا به دنبال نحوه خرید MiL.k هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی MiL.k را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

MLK به ارزهای محلی

1 MiL.k(MLK) به VND
2,752.81215
1 MiL.k(MLK) به AUD
A$0.1590072
1 MiL.k(MLK) به GBP
0.0774114
1 MiL.k(MLK) به EUR
0.0889185
1 MiL.k(MLK) به USD
$0.10461
1 MiL.k(MLK) به MYR
RM0.439362
1 MiL.k(MLK) به TRY
4.3894356
1 MiL.k(MLK) به JPY
¥15.90072
1 MiL.k(MLK) به ARS
ARS$149.8705626
1 MiL.k(MLK) به RUB
8.2903425
1 MiL.k(MLK) به INR
9.2286942
1 MiL.k(MLK) به IDR
Rp1,743.4993026
1 MiL.k(MLK) به PHP
6.1918659
1 MiL.k(MLK) به EGP
￡E.4.9626984
1 MiL.k(MLK) به BRL
R$0.5617557
1 MiL.k(MLK) به CAD
C$0.1454079
1 MiL.k(MLK) به BDT
12.8021718
1 MiL.k(MLK) به NGN
152.4920892
1 MiL.k(MLK) به COP
$402.3457515
1 MiL.k(MLK) به ZAR
R.1.8013842
1 MiL.k(MLK) به UAH
4.4061732
1 MiL.k(MLK) به TZS
T.Sh.258.2956893
1 MiL.k(MLK) به VES
Bs22.28193
1 MiL.k(MLK) به CLP
$98.22879
1 MiL.k(MLK) به PKR
Rs29.5334952
1 MiL.k(MLK) به KZT
56.2718112
1 MiL.k(MLK) به THB
฿3.4155165
1 MiL.k(MLK) به TWD
NT$3.2042043
1 MiL.k(MLK) به AED
د.إ0.3839187
1 MiL.k(MLK) به CHF
Fr0.0826419
1 MiL.k(MLK) به HKD
HK$0.8117736
1 MiL.k(MLK) به AMD
֏40.2026691
1 MiL.k(MLK) به MAD
.د.م0.9645042
1 MiL.k(MLK) به MXN
$1.9237779
1 MiL.k(MLK) به SAR
ريال0.3922875
1 MiL.k(MLK) به ETB
Br15.8442306
1 MiL.k(MLK) به KES
KSh13.5239808
1 MiL.k(MLK) به JOD
د.أ0.07416849
1 MiL.k(MLK) به PLN
0.3797343
1 MiL.k(MLK) به RON
лв0.4560996
1 MiL.k(MLK) به SEK
kr0.9801957
1 MiL.k(MLK) به BGN
лв0.1746987
1 MiL.k(MLK) به HUF
Ft34.8926655
1 MiL.k(MLK) به CZK
2.1832107
1 MiL.k(MLK) به KWD
د.ك0.03201066
1 MiL.k(MLK) به ILS
0.3399825
1 MiL.k(MLK) به BOB
Bs0.7239012
1 MiL.k(MLK) به AZN
0.177837
1 MiL.k(MLK) به TJS
SM0.9676425
1 MiL.k(MLK) به GEL
0.2845392
1 MiL.k(MLK) به AOA
Kz95.7087351
1 MiL.k(MLK) به BHD
.د.ب0.03933336
1 MiL.k(MLK) به BMD
$0.10461
1 MiL.k(MLK) به DKK
kr0.669504
1 MiL.k(MLK) به HNL
L2.7564735
1 MiL.k(MLK) به MUR
4.7576628
1 MiL.k(MLK) به NAD
$1.8013842
1 MiL.k(MLK) به NOK
kr1.0440078
1 MiL.k(MLK) به NZD
$0.1809753
1 MiL.k(MLK) به PAB
B/.0.10461
1 MiL.k(MLK) به PGK
K0.439362
1 MiL.k(MLK) به QAR
ر.ق0.3807804
1 MiL.k(MLK) به RSD
дин.10.5227199
1 MiL.k(MLK) به UZS
soʻm1,275.7315032
1 MiL.k(MLK) به ALL
L8.6983215
1 MiL.k(MLK) به ANG
ƒ0.1872519
1 MiL.k(MLK) به AWG
ƒ0.188298
1 MiL.k(MLK) به BBD
$0.20922
1 MiL.k(MLK) به BAM
KM0.1757448
1 MiL.k(MLK) به BIF
Fr311.31936
1 MiL.k(MLK) به BND
$0.1349469
1 MiL.k(MLK) به BSD
$0.10461
1 MiL.k(MLK) به JMD
$16.7742135
1 MiL.k(MLK) به KHR
421.8136725
1 MiL.k(MLK) به KMF
Fr44.25003
1 MiL.k(MLK) به LAK
2,274.1303893
1 MiL.k(MLK) به LKR
රු31.8244542
1 MiL.k(MLK) به MDL
L1.7720934
1 MiL.k(MLK) به MGA
Ar469.102623
1 MiL.k(MLK) به MOP
P0.83688
1 MiL.k(MLK) به MVR
1.600533
1 MiL.k(MLK) به MWK
MK181.6144671
1 MiL.k(MLK) به MZN
MT6.6856251
1 MiL.k(MLK) به NPR
रु14.7688398
1 MiL.k(MLK) به PYG
741.89412
1 MiL.k(MLK) به RWF
Fr151.78911
1 MiL.k(MLK) به SBD
$0.8609403
1 MiL.k(MLK) به SCR
1.4300187
1 MiL.k(MLK) به SRD
$4.1728929
1 MiL.k(MLK) به SVC
$0.9153375
1 MiL.k(MLK) به SZL
L1.8013842
1 MiL.k(MLK) به TMT
m0.3671811
1 MiL.k(MLK) به TND
د.ت0.30525198
1 MiL.k(MLK) به TTD
$0.7103019
1 MiL.k(MLK) به UGX
Sh364.46124
1 MiL.k(MLK) به XAF
Fr58.79082
1 MiL.k(MLK) به XCD
$0.282447
1 MiL.k(MLK) به XOF
Fr58.79082
1 MiL.k(MLK) به XPF
Fr10.67022
1 MiL.k(MLK) به BWP
P1.3965435
1 MiL.k(MLK) به BZD
$0.2102661
1 MiL.k(MLK) به CVE
$9.9285351
1 MiL.k(MLK) به DJF
Fr18.51597
1 MiL.k(MLK) به DOP
$6.7002705
1 MiL.k(MLK) به DZD
د.ج13.6013922
1 MiL.k(MLK) به FJD
$0.2364186
1 MiL.k(MLK) به GNF
Fr909.58395
1 MiL.k(MLK) به GTQ
Q0.8013126
1 MiL.k(MLK) به GYD
$21.9032418
1 MiL.k(MLK) به ISK
kr12.76242

منابع MiL.k

برای درک عمیق‌ تر MiL.k، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی MiL.k
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره MiL.k

امروز MiL.k (MLK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای MLK به واحد USD برابر است با 0.10461 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی MLK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی MLK نسبت به USD برابر است با $ 0.10461. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار MiL.k چقدر است؟
ارزش بازار MLK برابر است با $ 52.95M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش MLK چقدر است؟
عرضه در گردش MLK برابر است با 506.14M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت MLK چقدر بوده است؟
MLK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4.33902357 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت MLK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
MLK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.10089465963392259 USD رسید.
حجم معاملات MLK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای MLK برابر است با $ 55.79K USD.
آیا MLK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد MLK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت MLK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:54:26 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به MiL.k (MLK)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب MLK به USD

مقدار

MLK
MLK
USD
USD

1 MLK = 0.10461 USD

معامله MLK

/USDTMLK
$0.10461
$0.10461$0.10461
+4.21%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,866.01
$113,866.01$113,866.01

-0.95%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.49
$4,092.49$4,092.49

-1.92%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05133
$0.05133$0.05133

-7.86%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.19
$200.19$200.19

+0.03%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2383
$4.2383$4.2383

-18.27%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.49
$4,092.49$4,092.49

-1.92%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,866.01
$113,866.01$113,866.01

-0.95%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.19
$200.19$200.19

+0.03%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6202
$2.6202$2.6202

-1.54%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,132.46
$1,132.46$1,132.46

-0.97%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001150
$0.001150$0.001150

+91.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001573
$0.0000000000000001573$0.0000000000000001573

+1,343.11%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000387
$0.0000000000387$0.0000000000387

+279.41%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1607
$0.1607$0.1607

+221.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04330
$0.04330$0.04330

+116.50%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01854
$0.01854$0.01854

+85.40%