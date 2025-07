اطلاعات Meso Finance (MESO).

Meso is top lending protocol on Aptos offering a robust non-custodial platform that empowers borrowers and lenders to engage in seamless, secure, and capital-efficient transactions, all while maximizing yield within the rapidly growing DeFi ecosystem.

وب‌ سایت رسمی: https://meso.finance/ وایت پیپر https://doc.meso.finance/ کاوشگر بلوک: https://aptoscan.com/fungible-asset/0x378d5ba871c3d1bdf477a617f997f23d9e0702de97a02f42925b44fa3abc9866