تحلیل تکنیکال امروز Melania Meme (MELANIA) صفحه تحلیل Melania Meme، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه MELANIA، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Melania Meme را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Melania Meme (MELANIA) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.07055 -- -8.39% -11.94% -28.71%

Melania Meme اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Melania Meme در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 6 خنثی 10 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 4 خنثی 4 خرید 6 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 2 خنثی 6 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.07062 0.07061 مقاومت دوم 0.07061 0.07061 مقاومت اول 0.07061 0.07061 نقطه محوری 0.0706 0.0706 حمایت اول 0.0706 0.0706 حمایت دوم 0.07059 0.0706 حمایت سوم 0.07059 0.07059

سیگنال‌ های بازار Melania Meme حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.48M $3.71 M $4.19 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.03 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.03 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.07 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.08 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Melania Meme جریان سرمایه خالص ورودی قیمت MELANIAUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.01 M 0.07 2026-08-14 $0.00 M 0.07 2026-08-13 $0.00 M 0.07 2026-08-12 $0.00 M 0.07 2026-08-11 -$0.01 M 0.07 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Melania Meme (MELANIA) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Melania Meme را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT MELANIA $0.0705 $0.0705 $0.0705 +1.06% 880.43K (USDT) معامله کنید / USD1 MELANIA $0.07053 $0.07053 $0.07053 +1.37% 756.65K (USDT) معامله کنید