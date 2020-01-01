تحلیل تکنیکال امروز Magma Finance (MAGMA) صفحه تحلیل Magma Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه MAGMA، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Magma Finance را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Magma Finance (MAGMA) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.17254 -- -30.95% -42.36% -32.80%

Magma Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Magma Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 6 خنثی 2 خرید 18 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 6 خنثی 2 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.17338 0.17333 مقاومت دوم 0.17333 0.1733 مقاومت اول 0.1733 0.17328 نقطه محوری 0.17325 0.17325 حمایت اول 0.17322 0.17322 حمایت دوم 0.17317 0.1732 حمایت سوم 0.17314 0.17317

سیگنال‌ های بازار Magma Finance حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.36M $1.72 M $2.08 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.10 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.11 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.59 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.58 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Magma Finance جریان سرمایه خالص ورودی قیمت MAGMAUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Magma Finance (MAGMA) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Magma Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT MAGMA $0.17254 $0.17254 $0.17254 -3.65% 536.71K (USDT) معامله کنید