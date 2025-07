اطلاعات Lynex (LYNX).

Lynex stands as a groundbreaking decentralized exchange (DEX) and liquidity marketplace on the Linea blockchain. It's a hub where users and DAOs can engage in a variety of actions within our dynamic protocol ecosystem. Lynex allows for token swapping, earning $LYNX as a liquidity provider, receiving voter bribes, and influencing the direction of emissions to maximize trading revenue.

وب‌ سایت رسمی: https://www.lynex.fi/ وایت پیپر https://lynex.gitbook.io/lynex-docs/protocol-overview/about-lynex کاوشگر بلوک: https://lineascan.build/token/0x1a51b19CE03dbE0Cb44C1528E34a7EDD7771E9Af