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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Everlyn AI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Everlyn AI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Everlyn AI (LYN)

تحلیل تکنیکال امروز Everlyn AI (LYN)

صفحه تحلیل Everlyn AI، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه LYN، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Everlyn AI را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Everlyn AI (LYN)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.03619---0.31%+1.20%-27.48%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Everlyn AI

Everlyn AI اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Everlyn AI در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 6
خنثی 4
خرید 16
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 1خرید 13
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 6خنثی 3خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.03634
0.03633
مقاومت دوم
0.03633
0.03632
مقاومت اول
0.03632
0.03632
نقطه محوری
0.03631
0.03631
حمایت اول
0.0363
0.0363
حمایت دوم
0.03629
0.0363
حمایت سوم
0.03628
0.03629

سیگنال‌ های بازار Everlyn AI

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.15M
$1.33 M
$1.48 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.01M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.14 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.15 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.03M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.29 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.32 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Everlyn AI جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت LYNUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Everlyn AI (LYN) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Everlyn AI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTLYN
$0.0362
$0.0362$0.0362
+4.83%
2.48M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب LYN به USD

مقدار

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0.03619 USD

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