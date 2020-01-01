تحلیل تکنیکال امروز Everlyn AI (LYN) صفحه تحلیل Everlyn AI، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه LYN، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Everlyn AI را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Everlyn AI (LYN) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.03619 -- -0.31% +1.20% -27.48%

Everlyn AI اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Everlyn AI در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 6 خنثی 4 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 1 خرید 13 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 6 خنثی 3 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.03634 0.03633 مقاومت دوم 0.03633 0.03632 مقاومت اول 0.03632 0.03632 نقطه محوری 0.03631 0.03631 حمایت اول 0.0363 0.0363 حمایت دوم 0.03629 0.0363 حمایت سوم 0.03628 0.03629

سیگنال‌ های بازار Everlyn AI حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.15M $1.33 M $1.48 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.14 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.15 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.03M خریدهای فعال 7 روزه $0.29 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.32 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Everlyn AI جریان سرمایه خالص ورودی قیمت LYNUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Everlyn AI (LYN) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Everlyn AI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT LYN $0.0362 $0.0362 $0.0362 +4.83% 2.48M (USDT) معامله کنید