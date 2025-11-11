لوناربیت‌ ها (Lunarbits) با موشک فالکون 9 اسپیس‌ ایکس (SpaceX Falcon 9) در یک محموله خصوصی (ماموریت لوناربیت) که توسط بنیانگذاران لوناربیت در اسپیس بلو (Space Blue) سرپرستی می‌شد، پرتاب شدند و اکنون دوقلو های آنها به عنوان پاداش توکن‌ های رون‌ های ترتیبی بیت‌ کوین برای اکوسیستم هنرمندان اسپیس بلو (Space Blue) که شامل هنرمندانی از جاستین تیمبرلیک، ستاره‌ های کی‌ پاپ، تیلور سویفت، ورزشکاران حرفه‌ ای و 222 پروژه محتوایی است که به بیش از 2.5 میلیارد طرفدار در سراسر جهان رسیده است، استفاده می‌شوند. همه یادگاری‌ها و موسیقی‌های آنها اکنون در اولین موزه روی ماه بایگانی شده و برای کلکسیونرها و طرفداران در سراسر جهان درآمدزا خواهد بود.