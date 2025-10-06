قیمت لحظه‌ ای Lnfi Network امروز برابر است با 0.01534 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Lnfi Network امروز برابر است با 0.01534 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LN به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LN را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره LN

اطلاعات قیمت LN

وایت‌ پیپر LN

وب‌سایت رسمی LN

توکنومیکس LN

پیش‌بینی قیمت LN

تاریخچه LN

راهنمای خرید LN

مبدل LN به ارز فیات

اسپات LN

فیوچرز USDT-M LN

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Lnfi Network

Lnfi Network قیمت لحظه ای(LN)

قیمت لحظه‌ ای 1 LN به USD:

$0.01534
$0.01534$0.01534
-0.77%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Lnfi Network (LN)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:51:34 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Lnfi Network (LN) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01523
$ 0.01523$ 0.01523
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01875
$ 0.01875$ 0.01875
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01523
$ 0.01523$ 0.01523

$ 0.01875
$ 0.01875$ 0.01875

$ 0.06840658020810067
$ 0.06840658020810067$ 0.06840658020810067

$ 0.013244003282532321
$ 0.013244003282532321$ 0.013244003282532321

+0.06%

-0.77%

+14.47%

+14.47%

قیمت لحظه‌ ای Lnfi Network (LN) برابر است با $ 0.01534. در 24 ساعت گذشته، LN در بازه قیمتی حداقل $ 0.01523 تا حداکثر $ 0.01875 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LN برابر با $ 0.06840658020810067 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.013244003282532321 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LN در یک ساعت گذشته +0.06%، در 24 ساعت گذشته -0.77% و در 7 روز گذشته +14.47% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Lnfi Network (LN)

No.1988

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

$ 52.87K
$ 52.87K$ 52.87K

$ 15.34M
$ 15.34M$ 15.34M

97.92M
97.92M 97.92M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

150,000,000
150,000,000 150,000,000

9.79%

BSC

ارزش بازار فعلی Lnfi Network برابر است با $ 1.50M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.87K. عرضه در گردش LN برابر است با 97.92M، و عرضه کل آن 150000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.34M است.

تاریخچه قیمت Lnfi Network (LN) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Lnfi Network برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000119-0.77%
30 روز$ -0.00518-25.25%
60 روز$ -0.00931-37.77%
90 روز$ -0.00949-38.22%
تغییر قیمت امروز Lnfi Network

امروز، LN تغییر $ -0.000119 (-0.77%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Lnfi Network

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00518 (-25.25%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Lnfi Network

با گسترش بازه به 60 روز، LN تغییر $ -0.00931 (-37.77%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Lnfi Network

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00949 (-38.22%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Lnfi Network (LN) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Lnfi Network را ببینید.

Lnfi NetworkLN چیست

Lnfi Network با ارائه‌ ی زیرساخت مالی نسل بعد، دسترسی به DeFi چند-دارایی را روی شبکه‌ ی Lightning ممکن می‌ سازد. از طریق LightningFi، کاربران می‌توانند بیت‌ کوین، دارایی‌ های Taproot و دارایی‌ های RGB را معامله، مدیریت و از آن‌ ها درآمدزایی کنند.

هم اکنون Lnfi Network در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Lnfi Network خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ LN را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Lnfi Network را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Lnfi Network شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Lnfi Network (USD)

ارزش Lnfi Network (LN) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Lnfi Network (LN) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Lnfi Network را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Lnfi Network را بررسی کنید!

توکنومیکس Lnfi Network (LN)

درک، توکنومیکس Lnfi Network (LN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LN بیشتر بدانید!

نحوه خریدLnfi Network (LN)

آیا به دنبال نحوه خرید Lnfi Network هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Lnfi Network را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

LN به ارزهای محلی

1 Lnfi Network(LN) به VND
403.6721
1 Lnfi Network(LN) به AUD
A$0.0233168
1 Lnfi Network(LN) به GBP
0.0113516
1 Lnfi Network(LN) به EUR
0.013039
1 Lnfi Network(LN) به USD
$0.01534
1 Lnfi Network(LN) به MYR
RM0.064428
1 Lnfi Network(LN) به TRY
0.6436664
1 Lnfi Network(LN) به JPY
¥2.33168
1 Lnfi Network(LN) به ARS
ARS$21.9770044
1 Lnfi Network(LN) به RUB
1.215695
1 Lnfi Network(LN) به INR
1.3532948
1 Lnfi Network(LN) به IDR
Rp255.6665644
1 Lnfi Network(LN) به PHP
0.9079746
1 Lnfi Network(LN) به EGP
￡E.0.7277296
1 Lnfi Network(LN) به BRL
R$0.0823758
1 Lnfi Network(LN) به CAD
C$0.0213226
1 Lnfi Network(LN) به BDT
1.8773092
1 Lnfi Network(LN) به NGN
22.3614248
1 Lnfi Network(LN) به COP
$58.999941
1 Lnfi Network(LN) به ZAR
R.0.2641548
1 Lnfi Network(LN) به UAH
0.6461208
1 Lnfi Network(LN) به TZS
T.Sh.37.8764542
1 Lnfi Network(LN) به VES
Bs3.26742
1 Lnfi Network(LN) به CLP
$14.40426
1 Lnfi Network(LN) به PKR
Rs4.3307888
1 Lnfi Network(LN) به KZT
8.2516928
1 Lnfi Network(LN) به THB
฿0.500851
1 Lnfi Network(LN) به TWD
NT$0.4698642
1 Lnfi Network(LN) به AED
د.إ0.0562978
1 Lnfi Network(LN) به CHF
Fr0.0121186
1 Lnfi Network(LN) به HKD
HK$0.1190384
1 Lnfi Network(LN) به AMD
֏5.8953154
1 Lnfi Network(LN) به MAD
.د.م0.1414348
1 Lnfi Network(LN) به MXN
$0.2821026
1 Lnfi Network(LN) به SAR
ريال0.057525
1 Lnfi Network(LN) به ETB
Br2.3233964
1 Lnfi Network(LN) به KES
KSh1.9831552
1 Lnfi Network(LN) به JOD
د.أ0.01087606
1 Lnfi Network(LN) به PLN
0.0556842
1 Lnfi Network(LN) به RON
лв0.0668824
1 Lnfi Network(LN) به SEK
kr0.1437358
1 Lnfi Network(LN) به BGN
лв0.0256178
1 Lnfi Network(LN) به HUF
Ft5.116657
1 Lnfi Network(LN) به CZK
0.3201458
1 Lnfi Network(LN) به KWD
د.ك0.00469404
1 Lnfi Network(LN) به ILS
0.049855
1 Lnfi Network(LN) به BOB
Bs0.1061528
1 Lnfi Network(LN) به AZN
0.026078
1 Lnfi Network(LN) به TJS
SM0.141895
1 Lnfi Network(LN) به GEL
0.0417248
1 Lnfi Network(LN) به AOA
Kz14.0347194
1 Lnfi Network(LN) به BHD
.د.ب0.00576784
1 Lnfi Network(LN) به BMD
$0.01534
1 Lnfi Network(LN) به DKK
kr0.098176
1 Lnfi Network(LN) به HNL
L0.404209
1 Lnfi Network(LN) به MUR
0.6976632
1 Lnfi Network(LN) به NAD
$0.2641548
1 Lnfi Network(LN) به NOK
kr0.1530932
1 Lnfi Network(LN) به NZD
$0.0265382
1 Lnfi Network(LN) به PAB
B/.0.01534
1 Lnfi Network(LN) به PGK
K0.064428
1 Lnfi Network(LN) به QAR
ر.ق0.0558376
1 Lnfi Network(LN) به RSD
дин.1.5421302
1 Lnfi Network(LN) به UZS
soʻm187.0731408
1 Lnfi Network(LN) به ALL
L1.275521
1 Lnfi Network(LN) به ANG
ƒ0.0274586
1 Lnfi Network(LN) به AWG
ƒ0.027612
1 Lnfi Network(LN) به BBD
$0.03068
1 Lnfi Network(LN) به BAM
KM0.0257712
1 Lnfi Network(LN) به BIF
Fr45.65184
1 Lnfi Network(LN) به BND
$0.0197886
1 Lnfi Network(LN) به BSD
$0.01534
1 Lnfi Network(LN) به JMD
$2.459769
1 Lnfi Network(LN) به KHR
61.854715
1 Lnfi Network(LN) به KMF
Fr6.48882
1 Lnfi Network(LN) به LAK
333.4782542
1 Lnfi Network(LN) به LKR
රු4.6667348
1 Lnfi Network(LN) به MDL
L0.2598596
1 Lnfi Network(LN) به MGA
Ar68.789162
1 Lnfi Network(LN) به MOP
P0.12272
1 Lnfi Network(LN) به MVR
0.234702
1 Lnfi Network(LN) به MWK
MK26.6319274
1 Lnfi Network(LN) به MZN
MT0.9803794
1 Lnfi Network(LN) به NPR
रु2.1657012
1 Lnfi Network(LN) به PYG
108.79128
1 Lnfi Network(LN) به RWF
Fr22.25834
1 Lnfi Network(LN) به SBD
$0.1262482
1 Lnfi Network(LN) به SCR
0.2096978
1 Lnfi Network(LN) به SRD
$0.6119126
1 Lnfi Network(LN) به SVC
$0.134225
1 Lnfi Network(LN) به SZL
L0.2641548
1 Lnfi Network(LN) به TMT
m0.0538434
1 Lnfi Network(LN) به TND
د.ت0.04476212
1 Lnfi Network(LN) به TTD
$0.1041586
1 Lnfi Network(LN) به UGX
Sh53.44456
1 Lnfi Network(LN) به XAF
Fr8.62108
1 Lnfi Network(LN) به XCD
$0.041418
1 Lnfi Network(LN) به XOF
Fr8.62108
1 Lnfi Network(LN) به XPF
Fr1.56468
1 Lnfi Network(LN) به BWP
P0.204789
1 Lnfi Network(LN) به BZD
$0.0308334
1 Lnfi Network(LN) به CVE
$1.4559194
1 Lnfi Network(LN) به DJF
Fr2.71518
1 Lnfi Network(LN) به DOP
$0.982527
1 Lnfi Network(LN) به DZD
د.ج1.9945068
1 Lnfi Network(LN) به FJD
$0.0346684
1 Lnfi Network(LN) به GNF
Fr133.3813
1 Lnfi Network(LN) به GTQ
Q0.1175044
1 Lnfi Network(LN) به GYD
$3.2118892
1 Lnfi Network(LN) به ISK
kr1.87148

منابع Lnfi Network

برای درک عمیق‌ تر Lnfi Network، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Lnfi Network
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Lnfi Network

امروز Lnfi Network (LN) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LN به واحد USD برابر است با 0.01534 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LN نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LN نسبت به USD برابر است با $ 0.01534. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Lnfi Network چقدر است؟
ارزش بازار LN برابر است با $ 1.50M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LN چقدر است؟
عرضه در گردش LN برابر است با 97.92M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LN چقدر بوده است؟
LN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.06840658020810067 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.013244003282532321 USD رسید.
حجم معاملات LN چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LN برابر است با $ 52.87K USD.
آیا LN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LN مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:51:34 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Lnfi Network (LN)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب LN به USD

مقدار

LN
LN
USD
USD

1 LN = 0.01534 USD

معامله LN

/USDTLN
$0.01534
$0.01534$0.01534
-0.71%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,919.85
$113,919.85$113,919.85

-0.91%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,096.72
$4,096.72$4,096.72

-1.82%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05197
$0.05197$0.05197

-6.71%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.38
$200.38$200.38

+0.13%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3100
$4.3100$4.3100

-16.89%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,096.72
$4,096.72$4,096.72

-1.82%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,919.85
$113,919.85$113,919.85

-0.91%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.38
$200.38$200.38

+0.13%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6215
$2.6215$2.6215

-1.49%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,134.28
$1,134.28$1,134.28

-0.82%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001151
$0.001151$0.001151

+91.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001470
$0.0000000000000001470$0.0000000000000001470

+1,248.62%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000364
$0.0000000000364$0.0000000000364

+256.86%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1588
$0.1588$0.1588

+217.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04330
$0.04330$0.04330

+116.50%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01819
$0.01819$0.01819

+81.90%