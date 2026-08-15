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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Lighter ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Lighter ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Lighter (LIT)

تحلیل تکنیکال امروز Lighter (LIT)

صفحه تحلیل Lighter، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه LIT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Lighter را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Lighter (LIT)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$2.2616---1.70%-9.67%+159.53%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Lighter

Lighter اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Lighter در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 7
خنثی 2
خرید 17
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 2خرید 3
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
2.2581
2.2581
مقاومت دوم
2.2581
2.258
مقاومت اول
2.258
2.258
نقطه محوری
2.258
2.258
حمایت اول
2.2579
2.2579
حمایت دوم
2.2579
2.2579
حمایت سوم
2.2578
2.2579

سیگنال‌ های بازار Lighter

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.60M
$2.74 M
$3.35 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.13M
خریدهای فعال 3 روزه
$2.91 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$2.78 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.19M
خریدهای فعال 7 روزه
$7.80 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$7.62 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Lighter جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت LITUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.33 M2.25
2026-08-14-$0.43 M2.24
2026-08-13$0.04 M2.38
2026-08-12-$0.54 M2.32
2026-08-11$0.82 M2.42

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Lighter بیشتر کاوش کنید

معامله Lighter (LIT) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Lighter را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTLIT
$2.2617
$2.2617$2.2617
+1.16%
753.02K (USDT)
/USDCLIT
$2.2582
$2.2582$2.2582
+1.23%
24.74K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب LIT به USD

مقدار

LIT
LIT
USD
USD

1 LIT = 2.2616 USD

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