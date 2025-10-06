قیمت لحظه‌ ای Line Protocol امروز برابر است با 0.000012 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LINE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LINE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Line Protocol امروز برابر است با 0.000012 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت LINE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت LINE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت لحظه‌ ای 1 LINE به USD:

$0.000012
$0.000012$0.000012
0.00%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Line Protocol (LINE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:08:41 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Line Protocol (LINE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.0000108
$ 0.0000108$ 0.0000108
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.000012
$ 0.000012$ 0.000012
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.0000108
$ 0.0000108$ 0.0000108

$ 0.000012
$ 0.000012$ 0.000012

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-32.59%

-32.59%

قیمت لحظه‌ ای Line Protocol (LINE) برابر است با $ 0.000012. در 24 ساعت گذشته، LINE در بازه قیمتی حداقل $ 0.0000108 تا حداکثر $ 0.000012 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته LINE برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، LINE در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته -32.59% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Line Protocol (LINE)

--
----

$ 2.04
$ 2.04$ 2.04

$ 6.00K
$ 6.00K$ 6.00K

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BASE

ارزش بازار فعلی Line Protocol برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.04. عرضه در گردش LINE برابر است با --، و عرضه کل آن 500000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.00K است.

تاریخچه قیمت Line Protocol (LINE) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Line Protocol برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 00.00%
30 روز$ -0.0000182-60.27%
60 روز$ -0.034988-99.97%
90 روز$ -0.034988-99.97%
تغییر قیمت امروز Line Protocol

امروز، LINE تغییر $ 0 (0.00%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Line Protocol

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0000182 (-60.27%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Line Protocol

با گسترش بازه به 60 روز، LINE تغییر $ -0.034988 (-99.97%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Line Protocol

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.034988 (-99.97%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Line Protocol (LINE) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Line Protocol را ببینید.

Line ProtocolLINE چیست

پروتکل لاین (Line Protocol) - یک زیرساخت بلاکچین مقیاس‌ پذیر و امن که برای پشتیبانی از برنامه‌ های نسل بعدی وب 3، امور مالی غیرمتمرکز و اکوسیستم‌ های بازی فراگیر طراحی شده است.

هم اکنون Line Protocol در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Line Protocol خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ LINE را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Line Protocol را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Line Protocol شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Line Protocol (USD)

ارزش Line Protocol (LINE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Line Protocol (LINE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Line Protocol را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Line Protocol را بررسی کنید!

توکنومیکس Line Protocol (LINE)

درک، توکنومیکس Line Protocol (LINE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده LINE بیشتر بدانید!

نحوه خریدLine Protocol (LINE)

آیا به دنبال نحوه خرید Line Protocol هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Line Protocol را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

LINE به ارزهای محلی

1 Line Protocol(LINE) به VND
0.31578
1 Line Protocol(LINE) به AUD
A$0.00001824
1 Line Protocol(LINE) به GBP
0.00000888
1 Line Protocol(LINE) به EUR
0.0000102
1 Line Protocol(LINE) به USD
$0.000012
1 Line Protocol(LINE) به MYR
RM0.0000504
1 Line Protocol(LINE) به TRY
0.00050352
1 Line Protocol(LINE) به JPY
¥0.001824
1 Line Protocol(LINE) به ARS
ARS$0.01719192
1 Line Protocol(LINE) به RUB
0.00095076
1 Line Protocol(LINE) به INR
0.00105864
1 Line Protocol(LINE) به IDR
Rp0.19999992
1 Line Protocol(LINE) به PHP
0.00070932
1 Line Protocol(LINE) به EGP
￡E.0.00056928
1 Line Protocol(LINE) به BRL
R$0.00006444
1 Line Protocol(LINE) به CAD
C$0.00001668
1 Line Protocol(LINE) به BDT
0.00146856
1 Line Protocol(LINE) به NGN
0.01749264
1 Line Protocol(LINE) به COP
$0.0461538
1 Line Protocol(LINE) به ZAR
R.0.00020664
1 Line Protocol(LINE) به UAH
0.00050544
1 Line Protocol(LINE) به TZS
T.Sh.0.02962956
1 Line Protocol(LINE) به VES
Bs0.002556
1 Line Protocol(LINE) به CLP
$0.01128
1 Line Protocol(LINE) به PKR
Rs0.00338784
1 Line Protocol(LINE) به KZT
0.00645504
1 Line Protocol(LINE) به THB
฿0.0003912
1 Line Protocol(LINE) به TWD
NT$0.00036756
1 Line Protocol(LINE) به AED
د.إ0.00004404
1 Line Protocol(LINE) به CHF
Fr0.00000948
1 Line Protocol(LINE) به HKD
HK$0.00009312
1 Line Protocol(LINE) به AMD
֏0.00461172
1 Line Protocol(LINE) به MAD
.د.م0.00011064
1 Line Protocol(LINE) به MXN
$0.00022068
1 Line Protocol(LINE) به SAR
ريال0.000045
1 Line Protocol(LINE) به ETB
Br0.00181752
1 Line Protocol(LINE) به KES
KSh0.00155136
1 Line Protocol(LINE) به JOD
د.أ0.000008508
1 Line Protocol(LINE) به PLN
0.00004356
1 Line Protocol(LINE) به RON
лв0.00005232
1 Line Protocol(LINE) به SEK
kr0.00011232
1 Line Protocol(LINE) به BGN
лв0.00002004
1 Line Protocol(LINE) به HUF
Ft0.00399996
1 Line Protocol(LINE) به CZK
0.00025032
1 Line Protocol(LINE) به KWD
د.ك0.000003672
1 Line Protocol(LINE) به ILS
0.000039
1 Line Protocol(LINE) به BOB
Bs0.00008304
1 Line Protocol(LINE) به AZN
0.0000204
1 Line Protocol(LINE) به TJS
SM0.000111
1 Line Protocol(LINE) به GEL
0.00003264
1 Line Protocol(LINE) به AOA
Kz0.01097892
1 Line Protocol(LINE) به BHD
.د.ب0.000004512
1 Line Protocol(LINE) به BMD
$0.000012
1 Line Protocol(LINE) به DKK
kr0.0000768
1 Line Protocol(LINE) به HNL
L0.0003162
1 Line Protocol(LINE) به MUR
0.00054576
1 Line Protocol(LINE) به NAD
$0.00020664
1 Line Protocol(LINE) به NOK
kr0.00011976
1 Line Protocol(LINE) به NZD
$0.00002076
1 Line Protocol(LINE) به PAB
B/.0.000012
1 Line Protocol(LINE) به PGK
K0.0000504
1 Line Protocol(LINE) به QAR
ر.ق0.00004368
1 Line Protocol(LINE) به RSD
дин.0.00120672
1 Line Protocol(LINE) به UZS
soʻm0.14634144
1 Line Protocol(LINE) به ALL
L0.0009978
1 Line Protocol(LINE) به ANG
ƒ0.00002148
1 Line Protocol(LINE) به AWG
ƒ0.0000216
1 Line Protocol(LINE) به BBD
$0.000024
1 Line Protocol(LINE) به BAM
KM0.00002016
1 Line Protocol(LINE) به BIF
Fr0.035712
1 Line Protocol(LINE) به BND
$0.00001548
1 Line Protocol(LINE) به BSD
$0.000012
1 Line Protocol(LINE) به JMD
$0.0019242
1 Line Protocol(LINE) به KHR
0.048387
1 Line Protocol(LINE) به KMF
Fr0.005076
1 Line Protocol(LINE) به LAK
0.26086956
1 Line Protocol(LINE) به LKR
රු0.00365064
1 Line Protocol(LINE) به MDL
L0.00020328
1 Line Protocol(LINE) به MGA
Ar0.0538116
1 Line Protocol(LINE) به MOP
P0.000096
1 Line Protocol(LINE) به MVR
0.0001836
1 Line Protocol(LINE) به MWK
MK0.02083332
1 Line Protocol(LINE) به MZN
MT0.00076692
1 Line Protocol(LINE) به NPR
रु0.00169416
1 Line Protocol(LINE) به PYG
0.085104
1 Line Protocol(LINE) به RWF
Fr0.017412
1 Line Protocol(LINE) به SBD
$0.00009876
1 Line Protocol(LINE) به SCR
0.00016404
1 Line Protocol(LINE) به SRD
$0.00047868
1 Line Protocol(LINE) به SVC
$0.000105
1 Line Protocol(LINE) به SZL
L0.00020664
1 Line Protocol(LINE) به TMT
m0.00004212
1 Line Protocol(LINE) به TND
د.ت0.000035016
1 Line Protocol(LINE) به TTD
$0.00008148
1 Line Protocol(LINE) به UGX
Sh0.041808
1 Line Protocol(LINE) به XAF
Fr0.006744
1 Line Protocol(LINE) به XCD
$0.0000324
1 Line Protocol(LINE) به XOF
Fr0.006744
1 Line Protocol(LINE) به XPF
Fr0.001224
1 Line Protocol(LINE) به BWP
P0.0001602
1 Line Protocol(LINE) به BZD
$0.00002412
1 Line Protocol(LINE) به CVE
$0.00113892
1 Line Protocol(LINE) به DJF
Fr0.002124
1 Line Protocol(LINE) به DOP
$0.0007686
1 Line Protocol(LINE) به DZD
د.ج0.00156024
1 Line Protocol(LINE) به FJD
$0.00002712
1 Line Protocol(LINE) به GNF
Fr0.10434
1 Line Protocol(LINE) به GTQ
Q0.00009192
1 Line Protocol(LINE) به GYD
$0.00251256
1 Line Protocol(LINE) به ISK
kr0.001464

منابع Line Protocol

برای درک عمیق‌ تر Line Protocol، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Line Protocol
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Line Protocol

امروز Line Protocol (LINE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای LINE به واحد USD برابر است با 0.000012 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی LINE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی LINE نسبت به USD برابر است با $ 0.000012. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Line Protocol چقدر است؟
ارزش بازار LINE برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش LINE چقدر است؟
عرضه در گردش LINE برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت LINE چقدر بوده است؟
LINE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت LINE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
LINE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات LINE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای LINE برابر است با $ 2.04 USD.
آیا LINE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد LINE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت LINE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:08:41 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Line Protocol (LINE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب LINE به USD

مقدار

LINE
LINE
USD
USD

1 LINE = 0.000012 USD

معامله LINE

/USDTLINE
$0.000012
$0.000012$0.000012
0.00%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

