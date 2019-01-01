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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Bitlight Labs ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Bitlight Labs ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Bitlight Labs (LIGHT)

تحلیل تکنیکال امروز Bitlight Labs (LIGHT)

صفحه تحلیل Bitlight Labs، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه LIGHT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Bitlight Labs را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Bitlight Labs (LIGHT)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.1745--+11.21%+41.52%+23.93%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Bitlight Labs

Bitlight Labs اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Bitlight Labs در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 8
خنثی 0
خرید 18
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 0خنثی 0خرید 14
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 8خنثی 0خرید 4
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.1744
0.1743
مقاومت دوم
0.1743
0.1742
مقاومت اول
0.1742
0.1742
نقطه محوری
0.1741
0.1741
حمایت اول
0.174
0.174
حمایت دوم
0.1739
0.174
حمایت سوم
0.1738
0.1739

سیگنال‌ های بازار Bitlight Labs

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.45M
$2.94 M
$3.40 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.05M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.54 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.59 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.06M
خریدهای فعال 7 روزه
$3.64 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$3.69 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Bitlight Labs جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت LIGHTUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Bitlight Labs (LIGHT) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Bitlight Labs را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTLIGHT
$0.1745
$0.1745$0.1745
+4.61%
410.49K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب LIGHT به USD

مقدار

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 0.1744 USD

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