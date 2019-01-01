تحلیل تکنیکال امروز Bitlight Labs (LIGHT) صفحه تحلیل Bitlight Labs، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه LIGHT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Bitlight Labs را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Bitlight Labs (LIGHT) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.1745 -- +11.21% +41.52% +23.93%

Bitlight Labs اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Bitlight Labs در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 0 خرید 18 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 8 خنثی 0 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.1744 0.1743 مقاومت دوم 0.1743 0.1742 مقاومت اول 0.1742 0.1742 نقطه محوری 0.1741 0.1741 حمایت اول 0.174 0.174 حمایت دوم 0.1739 0.174 حمایت سوم 0.1738 0.1739

سیگنال‌ های بازار Bitlight Labs حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.45M $2.94 M $3.40 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.05M خریدهای فعال 3 روزه $0.54 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.59 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.06M خریدهای فعال 7 روزه $3.64 M فروش‌ های فعال 7 روزه $3.69 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Bitlight Labs جریان سرمایه خالص ورودی قیمت LIGHTUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Bitlight Labs (LIGHT) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Bitlight Labs را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT LIGHT $0.1745 $0.1745 $0.1745 +4.61% 410.49K (USDT) معامله کنید