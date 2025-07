اطلاعات Kwenta (KWENTA).

Kwenta is a decentralized derivatives trading platform, live on Optimism, offering real-world and on-chain synthetic assets using the power of the Synthetix protocol.

وب‌ سایت رسمی: https://kwenta.io/ وایت پیپر https://docs.kwenta.io/ کاوشگر بلوک: https://optimistic.etherscan.io/token/0x920cf626a271321c151d027030d5d08af699456b