تحلیل تکنیکال امروز Koma Inu (KOMA) صفحه تحلیل Koma Inu، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه KOMA، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Koma Inu را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Koma Inu (KOMA) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0136 -- -4.37% +92.09% +103.59%

Koma Inu اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Koma Inu در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 17 خنثی 1 خرید 8 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 1 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.013615 0.013615 مقاومت دوم 0.013615 0.013615 مقاومت اول 0.013615 0.013615 نقطه محوری 0.013615 0.013615 حمایت اول 0.013615 0.013615 حمایت دوم 0.013615 0.013615 حمایت سوم 0.013615 0.013615

سیگنال‌ های بازار Koma Inu حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -1.02M $6.33 M $7.35 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.28 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.27 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.02M خریدهای فعال 7 روزه $0.77 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.79 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Koma Inu جریان سرمایه خالص ورودی قیمت KOMAUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Koma Inu (KOMA) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Koma Inu را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT KOMA $0.0136 $0.0136 $0.0136 -3.54% 840.59K (USDT) معامله کنید