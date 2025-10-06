قیمت لحظه‌ ای KoKoK The Roach امروز برابر است با 0.01998 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KOKOK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KOKOK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای KoKoK The Roach امروز برابر است با 0.01998 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت KOKOK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت KOKOK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو KoKoK The Roach

KoKoK The Roach قیمت لحظه ای(KOKOK)

قیمت لحظه‌ ای 1 KOKOK به USD:

نمودار قیمت لحظه ای KoKoK The Roach (KOKOK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:49:52 (UTC+8)

اطلاعات قیمت KoKoK The Roach (KOKOK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
قیمت لحظه‌ ای KoKoK The Roach (KOKOK) برابر است با $ 0.01998. در 24 ساعت گذشته، KOKOK در بازه قیمتی حداقل $ 0.01997 تا حداکثر $ 0.02112 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته KOKOK برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، KOKOK در یک ساعت گذشته -1.48%، در 24 ساعت گذشته -1.03% و در 7 روز گذشته +15.09% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار KoKoK The Roach (KOKOK)

SOL

ارزش بازار فعلی KoKoK The Roach برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 25.43K. عرضه در گردش KOKOK برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.

تاریخچه قیمت KoKoK The Roach (KOKOK) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت KoKoK The Roach برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0002085-1.03%
30 روز$ -0.0065-24.55%
60 روز$ -0.05278-72.54%
90 روز$ -0.09672-82.88%
تغییر قیمت امروز KoKoK The Roach

امروز، KOKOK تغییر $ -0.0002085 (-1.03%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه KoKoK The Roach

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.0065 (-24.55%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه KoKoK The Roach

با گسترش بازه به 60 روز، KOKOK تغییر $ -0.05278 (-72.54%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه KoKoK The Roach

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.09672 (-82.88%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت KoKoK The Roach (KOKOK) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت KoKoK The Roach را ببینید.

KoKoK The RoachKOKOK چیست

کوکوک (KOKOK) نماد سرسخت‌ ترین «معامله‌ گر سوسک» در بازار ارزهای دیجیتال است که در میان نوسانات بازار نترس است و بر روی اکوسیستم سولانا ساخته شده است.

هم اکنون KoKoK The Roach در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های KoKoK The Roach خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ KOKOK را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره KoKoK The Roach را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید KoKoK The Roach شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت KoKoK The Roach (USD)

ارزش KoKoK The Roach (KOKOK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از KoKoK The Roach (KOKOK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت KoKoK The Roach را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت KoKoK The Roach را بررسی کنید!

توکنومیکس KoKoK The Roach (KOKOK)

درک، توکنومیکس KoKoK The Roach (KOKOK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده KOKOK بیشتر بدانید!

نحوه خریدKoKoK The Roach (KOKOK)

آیا به دنبال نحوه خرید KoKoK The Roach هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی KoKoK The Roach را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

KOKOK به ارزهای محلی

برای درک عمیق‌ تر KoKoK The Roach، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره KoKoK The Roach

امروز KoKoK The Roach (KOKOK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای KOKOK به واحد USD برابر است با 0.01998 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی KOKOK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی KOKOK نسبت به USD برابر است با $ 0.01998. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار KoKoK The Roach چقدر است؟
ارزش بازار KOKOK برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش KOKOK چقدر است؟
عرضه در گردش KOKOK برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت KOKOK چقدر بوده است؟
KOKOK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت KOKOK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
KOKOK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات KOKOK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای KOKOK برابر است با $ 25.43K USD.
آیا KOKOK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد KOKOK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت KOKOK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:49:52 (UTC+8)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

