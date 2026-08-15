تحلیل تکنیکال امروز Kite AI (KITE) صفحه تحلیل Kite AI، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه KITE، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Kite AI را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Kite AI (KITE) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.09675 -- -2.16% -20.61% -55.45%

Kite AI اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Kite AI در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 9 خنثی 2 خرید 15 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 4 خنثی 0 خرید 10 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 5 خنثی 2 خرید 5 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0967 0.09669 مقاومت دوم 0.09669 0.09669 مقاومت اول 0.09669 0.09669 نقطه محوری 0.09668 0.09668 حمایت اول 0.09668 0.09668 حمایت دوم 0.09667 0.09668 حمایت سوم 0.09667 0.09667

سیگنال‌ های بازار Kite AI حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -2.11M $6.19 M $8.29 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.02M خریدهای فعال 3 روزه $0.26 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.24 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.03M خریدهای فعال 7 روزه $0.62 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.65 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Kite AI جریان سرمایه خالص ورودی قیمت KITEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.09 M 0.10 2026-08-14 -$0.02 M 0.09 2026-08-13 -$0.01 M 0.10 2026-08-12 -$0.02 M 0.10 2026-08-11 $0.06 M 0.10 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Kite AI (KITE) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Kite AI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT KITE $0.09676 $0.09676 $0.09676 +2.61% 598.95K (USDT) معامله کنید