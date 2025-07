اطلاعات Kangamoon (KANG).

Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility.

وب‌ سایت رسمی: https://kangamoon.game وایت پیپر https://kangamoon-1.gitbook.io/kangamoon-whitepaper کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0xb1c9d42fa4ba691efe21656a7e6953d999b990c4