اطلاعات KAIF Platform (KAF).

KAIF is an AI-powered platform that provides a custom Digital Twin to users looking for personal growth, skill development and automation of daily activities. All personal data, knowledge and experience are stored in a Digital passport and can be used by the user in any other services.

وب‌ سایت رسمی: https://kaif-platform.com وایت پیپر https://docs.kaif-platform.com/kaif-lp.pdf کاوشگر بلوک: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0x14F1Ec1bA0f8a8E9A3B8178c9dCc32155E82c70b