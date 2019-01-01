تحلیل تکنیکال امروز Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) صفحه تحلیل Jimothy The Raccoon، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه JIMOTHY، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Jimothy The Raccoon را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.007659 -- -46.75% +91.47% +91.47%

Jimothy The Raccoon اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Jimothy The Raccoon در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 1 خرید 17 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 8 خنثی 1 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.007802 0.007802 مقاومت دوم 0.007802 0.007801 مقاومت اول 0.007801 0.007801 نقطه محوری 0.007801 0.007801 حمایت اول 0.0078 0.0078 حمایت دوم 0.0078 0.0078 حمایت سوم 0.007799 0.0078

سیگنال‌ های بازار Jimothy The Raccoon حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.03M $0.15 M $0.18 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.01M خریدهای فعال 3 روزه $1.74 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.73 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.17M خریدهای فعال 7 روزه $8.79 M فروش‌ های فعال 7 روزه $8.62 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Jimothy The Raccoon جریان سرمایه خالص ورودی قیمت JIMOTHYUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Jimothy The Raccoon (JIMOTHY) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Jimothy The Raccoon را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USD1 JIMOTHY $0.007634 $0.007634 $0.007634 -6.38% 6.84M (USDT) معامله کنید / USDT JIMOTHY $0.007659 $0.007659 $0.007659 -6.11% 14.61M (USDT) معامله کنید