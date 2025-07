اطلاعات ISKRA Token (ISK).

Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.

وب‌ سایت رسمی: https://iskra.world/ وایت پیپر https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C