تحلیل تکنیکال امروز Infinex (INX) صفحه تحلیل Infinex، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه INX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Infinex را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Infinex (INX) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.008339 -- +10.62% +20.71% -23.27%

Infinex اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Infinex در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 11 خنثی 4 خرید 11 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 10 خنثی 0 خرید 4 شاخص‌ های تکنیکال : خرید قوی فروش 1 خنثی 4 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.00837 0.00836 مقاومت دوم 0.00836 0.00836 مقاومت اول 0.00836 0.00836 نقطه محوری 0.00835 0.00835 حمایت اول 0.00835 0.00835 حمایت دوم 0.00834 0.00835 حمایت سوم 0.00834 0.00834

سیگنال‌ های بازار Infinex حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -1.08M $5.91 M $6.99 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.87 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.88 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.14M خریدهای فعال 7 روزه $6.05 M فروش‌ های فعال 7 روزه $5.91 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Infinex جریان سرمایه خالص ورودی قیمت INXUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.01 2026-08-14 $0.03 M 0.01 2026-08-13 -$0.02 M 0.01 2026-08-12 -$0.15 M 0.01 2026-08-11 $0.01 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Infinex (INX) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Infinex را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT INX $0.008339 $0.008339 $0.008339 -1.26% 17.56M (USDT) معامله کنید