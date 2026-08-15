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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره The Index ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره The Index ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز The Index (INDEX)

تحلیل تکنیکال امروز The Index (INDEX)

صفحه تحلیل The Index، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه INDEX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل The Index را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت The Index (INDEX)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.006759---49.67%-58.87%+125.30%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت The Index

The Index اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت The Index در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خنثی
فروش 11
خنثی 5
خرید 10
میانگین‌ های متحرک:خنثیفروش 8خنثی 0خرید 6
شاخص‌ های تکنیکال:خنثیفروش 3خنثی 5خرید 4
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.00694
0.00686
مقاومت دوم
0.00686
0.00681
مقاومت اول
0.00682
0.00678
نقطه محوری
0.00674
0.00674
حمایت اول
0.0067
0.00669
حمایت دوم
0.00662
0.00666
حمایت سوم
0.00658
0.00662

سیگنال‌ های بازار The Index

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
0.00M
$0.04 M
$0.04 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.01 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.01 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.02 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.02 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

The Index جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت INDEXUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.00 M0.01
2026-08-14$0.00 M0.01
2026-08-13$0.00 M0.01
2026-08-12$0.00 M0.01
2026-08-11$0.00 M0.01

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره The Index بیشتر کاوش کنید

معامله The Index (INDEX) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای The Index را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USD1INDEX
$0.006743
$0.006743$0.006743
-6.41%
7.73M (USDT)
/USDTINDEX
$0.006759
$0.006759$0.006759
-6.72%
11.27M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب INDEX به USD

مقدار

INDEX
INDEX
USD
USD

1 INDEX = 0.006759 USD

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