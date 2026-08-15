تحلیل تکنیکال امروز The Index (INDEX) صفحه تحلیل The Index، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه INDEX، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل The Index را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت The Index (INDEX) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.006759 -- -49.67% -58.87% +125.30%

The Index اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت The Index در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 11 خنثی 5 خرید 10 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 8 خنثی 0 خرید 6 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 3 خنثی 5 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.00694 0.00686 مقاومت دوم 0.00686 0.00681 مقاومت اول 0.00682 0.00678 نقطه محوری 0.00674 0.00674 حمایت اول 0.0067 0.00669 حمایت دوم 0.00662 0.00666 حمایت سوم 0.00658 0.00662

سیگنال‌ های بازار The Index حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.00M $0.04 M $0.04 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.01 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.01 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.02 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.02 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. The Index جریان سرمایه خالص ورودی قیمت INDEXUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.01 2026-08-14 $0.00 M 0.01 2026-08-13 $0.00 M 0.01 2026-08-12 $0.00 M 0.01 2026-08-11 $0.00 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله The Index (INDEX) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای The Index را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USD1 INDEX $0.006743 $0.006743 $0.006743 -6.41% 7.73M (USDT) معامله کنید / USDT INDEX $0.006759 $0.006759 $0.006759 -6.72% 11.27M (USDT) معامله کنید