تحلیل تکنیکال امروز Impossible Cloud Net (ICNT) صفحه تحلیل Impossible Cloud Net، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ICNT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Impossible Cloud Net را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Impossible Cloud Net (ICNT) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.13298 -- +9.41% -16.99% -59.22%

Impossible Cloud Net اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Impossible Cloud Net در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 5 خرید 13 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 5 خنثی 2 خرید 7 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 3 خرید 6 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.1332 0.1332 مقاومت دوم 0.1332 0.1331 مقاومت اول 0.1331 0.1331 نقطه محوری 0.1331 0.1331 حمایت اول 0.133 0.133 حمایت دوم 0.133 0.133 حمایت سوم 0.1329 0.133

سیگنال‌ های بازار Impossible Cloud Net حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.14M $2.91 M $3.05 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.05 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.06 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.02M خریدهای فعال 7 روزه $0.27 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.29 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Impossible Cloud Net جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ICNTUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.03 M 0.13 2026-08-14 -$0.01 M 0.14 2026-08-13 $0.00 M 0.13 2026-08-12 $0.04 M 0.13 2026-08-11 -$0.02 M 0.14 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Impossible Cloud Net (ICNT) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Impossible Cloud Net را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ICNT $0.13299 $0.13299 $0.13299 -3.23% 616.43K (USDT) معامله کنید