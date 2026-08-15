تحلیل تکنیکال امروز Defi App (HOME) صفحه تحلیل Defi App، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه HOME، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Defi App را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Defi App (HOME) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.009188 -- -1.17% -23.31% -45.96%

Defi App اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Defi App در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 7 خنثی 3 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 4 خنثی 1 خرید 9 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 3 خنثی 2 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.009124 0.009115 مقاومت دوم 0.009115 0.009109 مقاومت اول 0.00911 0.009106 نقطه محوری 0.009101 0.009101 حمایت اول 0.009096 0.009095 حمایت دوم 0.009087 0.009092 حمایت سوم 0.009082 0.009087

سیگنال‌ های بازار Defi App حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.19M $3.23 M $3.42 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.02M خریدهای فعال 3 روزه $1.40 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.43 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.07M خریدهای فعال 7 روزه $3.06 M فروش‌ های فعال 7 روزه $3.13 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Defi App جریان سرمایه خالص ورودی قیمت HOMEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.65 M 0.01 2026-08-14 -$0.13 M 0.01 2026-08-13 -$2.34 M 0.01 2026-08-12 -$0.33 M 0.01 2026-08-11 -$0.41 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Defi App (HOME) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Defi App را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT HOME $0.009188 $0.009188 $0.009188 -8.12% 10.61M (USDT) معامله کنید / USDC HOME $0.009179 $0.009179 $0.009179 -8.04% 5.55M (USDT) معامله کنید