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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Holoworld AI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Holoworld AI ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Holoworld AI (HOLO)

تحلیل تکنیکال امروز Holoworld AI (HOLO)

صفحه تحلیل Holoworld AI، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه HOLO، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Holoworld AI را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Holoworld AI (HOLO)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.06215---13.06%-12.62%-19.49%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Holoworld AI

Holoworld AI اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Holoworld AI در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 18
خنثی 1
خرید 7
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 14خنثی 0خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 4خنثی 1خرید 7
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.06192
0.06188
مقاومت دوم
0.06188
0.06185
مقاومت اول
0.06186
0.06184
نقطه محوری
0.06182
0.06182
حمایت اول
0.0618
0.06179
حمایت دوم
0.06176
0.06178
حمایت سوم
0.06174
0.06176

سیگنال‌ های بازار Holoworld AI

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.13M
$4.17 M
$4.29 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.11M
خریدهای فعال 3 روزه
$1.79 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$1.90 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.11M
خریدهای فعال 7 روزه
$7.83 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$7.72 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Holoworld AI جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت HOLOUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.04 M0.06
2026-08-14-$0.17 M0.07
2026-08-13-$0.96 M0.07
2026-08-12$1.05 M0.08
2026-08-11$0.20 M0.07

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره Holoworld AI بیشتر کاوش کنید

معامله Holoworld AI (HOLO) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Holoworld AI را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTHOLO
$0.06215
$0.06215$0.06215
-8.36%
2.21M (USDT)
/USDCHOLO
$0.06213
$0.06213$0.06213
-8.28%
872.70K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب HOLO به USD

مقدار

HOLO
HOLO
USD
USD

1 HOLO = 0.06215 USD

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