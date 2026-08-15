تحلیل تکنیکال امروز Helium Network Token (HNT) صفحه تحلیل Helium Network Token، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه HNT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Helium Network Token را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Helium Network Token (HNT) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.173 -- -8.57% -18.55% -79.25%

Helium Network Token اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Helium Network Token در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 8 خنثی 1 خرید 17 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 8 خنثی 1 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.173 0.173 مقاومت دوم 0.173 0.1729 مقاومت اول 0.1729 0.1729 نقطه محوری 0.1729 0.1729 حمایت اول 0.1728 0.1728 حمایت دوم 0.1728 0.1728 حمایت سوم 0.1727 0.1728

سیگنال‌ های بازار Helium Network Token حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.18M $1.49 M $1.67 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.52 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.52 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.62 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.63 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Helium Network Token جریان سرمایه خالص ورودی قیمت HNTUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.07 M 0.17 2026-08-14 $0.04 M 0.17 2026-08-13 $0.04 M 0.18 2026-08-12 $0.00 M 0.18 2026-08-11 -$0.06 M 0.18 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Helium Network Token (HNT) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Helium Network Token را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT HNT $0.1733 $0.1733 $0.1733 +2.90% 351.27K (USDT) معامله کنید