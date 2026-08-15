تحلیل تکنیکال امروز Hamster Kombat (HMSTR) صفحه تحلیل Hamster Kombat، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه HMSTR، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Hamster Kombat را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Hamster Kombat (HMSTR) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.0001756 -- -12.64% -8.97% +13.65%

Hamster Kombat اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Hamster Kombat در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید قوی فروش 2 خنثی 9 خرید 15 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 5 خرید 9 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 2 خنثی 4 خرید 6 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.0001755 0.0001755 مقاومت دوم 0.0001755 0.0001754 مقاومت اول 0.0001754 0.0001754 نقطه محوری 0.0001754 0.0001754 حمایت اول 0.0001753 0.0001753 حمایت دوم 0.0001753 0.0001753 حمایت سوم 0.0001752 0.0001753

سیگنال‌ های بازار Hamster Kombat حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.05M $3.56 M $3.62 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.06 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.07 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.35 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.36 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Hamster Kombat جریان سرمایه خالص ورودی قیمت HMSTRUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.04 M 0.00 2026-08-14 $0.04 M 0.00 2026-08-13 $0.18 M 0.00 2026-08-12 -$0.03 M 0.00 2026-08-11 -$0.12 M 0.00 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Hamster Kombat (HMSTR) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Hamster Kombat را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT HMSTR $0.0001755 $0.0001755 $0.0001755 -3.35% 350.18M (USDT) معامله کنید / USDC HMSTR $0.0001753 $0.0001753 $0.0001753 -3.40% 301.68M (USDT) معامله کنید