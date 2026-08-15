تحلیل تکنیکال امروز Haedal Protocol (HAEDAL) صفحه تحلیل Haedal Protocol، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه HAEDAL، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Haedal Protocol را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Haedal Protocol (HAEDAL) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.017 -- +7.73% +4.67% -46.16%

Haedal Protocol اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Haedal Protocol در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 5 خنثی 3 خرید 18 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 5 خنثی 3 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.01698 0.01697 مقاومت دوم 0.01697 0.01697 مقاومت اول 0.01697 0.01697 نقطه محوری 0.01696 0.01696 حمایت اول 0.01696 0.01696 حمایت دوم 0.01695 0.01696 حمایت سوم 0.01695 0.01695

سیگنال‌ های بازار Haedal Protocol حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.51M $6.75 M $7.26 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.04 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.03 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.19 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.18 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Haedal Protocol جریان سرمایه خالص ورودی قیمت HAEDALUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.01 M 0.02 2026-08-14 -$0.01 M 0.02 2026-08-13 -$0.01 M 0.02 2026-08-12 $0.00 M 0.02 2026-08-11 -$0.04 M 0.02 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Haedal Protocol (HAEDAL) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Haedal Protocol را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT HAEDAL $0.017 $0.017 $0.017 +5.98% 4.53M (USDT) معامله کنید