تحلیل تکنیکال امروز GoPlus Security (GPS) صفحه تحلیل GoPlus Security، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه GPS، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل GoPlus Security را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت GoPlus Security (GPS) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.010211 -- +4.77% +5.85% +34.55%

GoPlus Security اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت GoPlus Security در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 12 خنثی 7 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 9 خنثی 1 خرید 4 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 3 خنثی 6 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.010191 0.01019 مقاومت دوم 0.01019 0.01019 مقاومت اول 0.01019 0.01019 نقطه محوری 0.010189 0.010189 حمایت اول 0.010189 0.010189 حمایت دوم 0.010188 0.010189 حمایت سوم 0.010188 0.010188

سیگنال‌ های بازار GoPlus Security حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.04M $4.08 M $4.12 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.85 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.85 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.01M خریدهای فعال 7 روزه $0.95 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.95 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. GoPlus Security جریان سرمایه خالص ورودی قیمت GPSUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.07 M 0.01 2026-08-14 $0.03 M 0.01 2026-08-13 -$0.10 M 0.01 2026-08-12 -$0.16 M 0.01 2026-08-11 -$0.04 M 0.01 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله GoPlus Security (GPS) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای GoPlus Security را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT GPS $0.010211 $0.010211 $0.010211 +1.41% 5.72M (USDT) معامله کنید