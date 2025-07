اطلاعات Gaimin (GMRX).

GAIMIN is a global leader in De-PIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) with a gaming platform that doubles as a crowd sourced GPU sharing system. We hold the world’s biggest source of decentralized computation, powering AI tech, fueled by 300k+ gamers and counting! We also own a global top 3 Esports organization.

وب‌ سایت رسمی: https://www.gaimin.io/ وایت پیپر https://gaimin.gitbook.io/gaimin-technical-documentation کاوشگر بلوک: https://solscan.io/token/76VxJbMFoCXBcn2rqPQX2UsUfpupq2gVwGSq5LyYMhr2