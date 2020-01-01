تحلیل تکنیکال امروز GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) صفحه تحلیل GameStop (GME)، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه GMEROBINHOOD، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل GameStop (GME) را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.00001347 -- -56.96% -66.33% -66.33%

GameStop (GME) اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت GameStop (GME) در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش قوی فروش 20 خنثی 4 خرید 2 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 13 خنثی 0 خرید 1 شاخص‌ های تکنیکال : فروش قوی فروش 7 خنثی 4 خرید 1 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.00001399 0.00001391 مقاومت دوم 0.00001391 0.00001384 مقاومت اول 0.00001381 0.00001379 نقطه محوری 0.00001373 0.00001373 حمایت اول 0.00001363 0.00001366 حمایت دوم 0.00001355 0.00001361 حمایت سوم 0.00001345 0.00001355

سیگنال‌ های بازار GameStop (GME) حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.00M $0.02 M $0.03 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.02 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.01 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.04 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.04 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. GameStop (GME) جریان سرمایه خالص ورودی قیمت GMEROBINHOODUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای GameStop (GME) را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT GMEROBINHOOD $0.00001347 $0.00001347 $0.00001347 -5.27% 5.88B (USDT) معامله کنید / USD1 GMEROBINHOOD $0.00001329 $0.00001329 $0.00001329 -6.14% 3.66B (USDT) معامله کنید