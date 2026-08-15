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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Giggle Fund ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Giggle Fund ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Giggle Fund (GIGGLE)

تحلیل تکنیکال امروز Giggle Fund (GIGGLE)

صفحه تحلیل Giggle Fund، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه GIGGLE، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Giggle Fund را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Giggle Fund (GIGGLE)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$30.71---8.03%+13.86%-9.95%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Giggle Fund

Giggle Fund اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Giggle Fund در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 18
خنثی 0
خرید 8
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 14خنثی 0خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 4خنثی 0خرید 8
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
30.6866
30.6833
مقاومت دوم
30.6833
30.6795
مقاومت اول
30.6766
30.6771
نقطه محوری
30.6733
30.6733
حمایت اول
30.6666
30.6695
حمایت دوم
30.6633
30.6671
حمایت سوم
30.6566
30.6633

سیگنال‌ های بازار Giggle Fund

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.33M
$4.27 M
$4.60 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.02M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.65 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.63 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
-0.05M
خریدهای فعال 7 روزه
$2.61 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$2.66 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Giggle Fund جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت GIGGLEUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15-$0.11 M30.77
2026-08-14-$0.20 M31.70
2026-08-13-$0.31 M33.24
2026-08-12-$0.18 M34.71
2026-08-11$0.10 M37.45

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Giggle Fund (GIGGLE) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Giggle Fund را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTGIGGLE
$30.71
$30.71$30.71
-3.03%
7.65K (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب GIGGLE به USD

مقدار

GIGGLE
GIGGLE
USD
USD

1 GIGGLE = 30.71 USD

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