تحلیل تکنیکال امروز Giggle Fund (GIGGLE) صفحه تحلیل Giggle Fund، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه GIGGLE، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Giggle Fund را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Giggle Fund (GIGGLE) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $30.71 -- -8.03% +13.86% -9.95%

Giggle Fund اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Giggle Fund در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 18 خنثی 0 خرید 8 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 0 خرید 8 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 30.6866 30.6833 مقاومت دوم 30.6833 30.6795 مقاومت اول 30.6766 30.6771 نقطه محوری 30.6733 30.6733 حمایت اول 30.6666 30.6695 حمایت دوم 30.6633 30.6671 حمایت سوم 30.6566 30.6633

سیگنال‌ های بازار Giggle Fund حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.33M $4.27 M $4.60 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.02M خریدهای فعال 3 روزه $0.65 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.63 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.05M خریدهای فعال 7 روزه $2.61 M فروش‌ های فعال 7 روزه $2.66 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Giggle Fund جریان سرمایه خالص ورودی قیمت GIGGLEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.11 M 30.77 2026-08-14 -$0.20 M 31.70 2026-08-13 -$0.31 M 33.24 2026-08-12 -$0.18 M 34.71 2026-08-11 $0.10 M 37.45 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Giggle Fund (GIGGLE) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Giggle Fund را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT GIGGLE $30.71 $30.71 $30.71 -3.03% 7.65K (USDT) معامله کنید