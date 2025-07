اطلاعات GENOME (GENOME).

GENOME is the utility and governance token of the GenomesDAO. The token is used for value transfer in the Genomes.io platform as well as being used for all payments and actions across the GenomesDAO infrastrcuture

وب‌ سایت رسمی: https://genomes.io وایت پیپر https://genomes.gitbook.io/ کاوشگر بلوک: https://basescan.org/address/0x1db0c569ebb4a8b57ac01833b9792f526305e062