تحلیل تکنیکال امروز Folks Finance (FOLKS) صفحه تحلیل Folks Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه FOLKS، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Folks Finance را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Folks Finance (FOLKS) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $1.9358 -- +2.92% -5.50% +41.60%

Folks Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Folks Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 18 خنثی 1 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 1 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 1.9503 1.9496 مقاومت دوم 1.9496 1.9492 مقاومت اول 1.9493 1.949 نقطه محوری 1.9486 1.9486 حمایت اول 1.9483 1.9482 حمایت دوم 1.9476 1.948 حمایت سوم 1.9473 1.9476

سیگنال‌ های بازار Folks Finance حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.23M $1.40 M $1.63 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.61 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.61 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.02M خریدهای فعال 7 روزه $1.18 M فروش‌ های فعال 7 روزه $1.15 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Folks Finance جریان سرمایه خالص ورودی قیمت FOLKSUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 1.95 2026-08-14 $0.00 M 1.80 2026-08-13 $0.00 M 1.86 2026-08-12 $0.00 M 1.86 2026-08-11 $0.00 M 1.79 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Folks Finance (FOLKS) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Folks Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT FOLKS $1.9366 $1.9366 $1.9366 +7.52% 160.43K (USDT) معامله کنید