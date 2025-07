اطلاعات XEN Crypto (FMXEN).

XEN is a self-custodial exchange of value. The XEN token is a valuable entity, intended to be optimal for p2p exchange - thus a medium of exchange

وب‌ سایت رسمی: https://xen.network/mainnet وایت پیپر https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper کاوشگر بلوک: https://ftmscan.com/token/0xeF4B763385838FfFc708000f884026B8c0434275