تحلیل تکنیکال امروز MindNetwork FHE (FHE) صفحه تحلیل MindNetwork FHE، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه FHE، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل MindNetwork FHE را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت MindNetwork FHE (FHE) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.02535 -- -0.20% +29.86% -22.27%

MindNetwork FHE اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت MindNetwork FHE در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 6 خنثی 4 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید فروش 4 خنثی 0 خرید 10 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 2 خنثی 4 خرید 6 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.02537 0.02537 مقاومت دوم 0.02537 0.02536 مقاومت اول 0.02536 0.02536 نقطه محوری 0.02536 0.02536 حمایت اول 0.02535 0.02535 حمایت دوم 0.02535 0.02535 حمایت سوم 0.02534 0.02535

سیگنال‌ های بازار MindNetwork FHE حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.51M $6.02 M $6.52 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.57 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.57 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.01M خریدهای فعال 7 روزه $2.70 M فروش‌ های فعال 7 روزه $2.69 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. MindNetwork FHE جریان سرمایه خالص ورودی قیمت FHEUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.01 M 0.03 2026-08-14 -$0.01 M 0.02 2026-08-13 $0.01 M 0.03 2026-08-12 $0.03 M 0.03 2026-08-11 $0.00 M 0.03 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله MindNetwork FHE (FHE) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای MindNetwork FHE را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT FHE $0.02535 $0.02535 $0.02535 +5.53% 8.62M (USDT) معامله کنید / USDC FHE $0.02531 $0.02531 $0.02531 +5.02% 2.25M (USDT) معامله کنید