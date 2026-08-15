تحلیل تکنیکال امروز Falcon Finance (FF) صفحه تحلیل Falcon Finance، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه FF، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Falcon Finance را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Falcon Finance (FF) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.06551 -- +2.34% +0.49% -27.50%

Falcon Finance اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Falcon Finance در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خنثی فروش 14 خنثی 1 خرید 11 میانگین‌ های متحرک : خنثی فروش 6 خنثی 0 خرید 8 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 8 خنثی 1 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.06561 0.0656 مقاومت دوم 0.0656 0.0656 مقاومت اول 0.0656 0.0656 نقطه محوری 0.06559 0.06559 حمایت اول 0.06559 0.06559 حمایت دوم 0.06558 0.06559 حمایت سوم 0.06558 0.06558

سیگنال‌ های بازار Falcon Finance حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.15M $1.14 M $1.29 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.02M خریدهای فعال 3 روزه $0.09 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.11 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.04M خریدهای فعال 7 روزه $0.34 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.38 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Falcon Finance جریان سرمایه خالص ورودی قیمت FFUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.03 M 0.07 2026-08-14 -$0.01 M 0.06 2026-08-13 -$0.08 M 0.06 2026-08-12 -$0.10 M 0.06 2026-08-11 -$0.06 M 0.06 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Falcon Finance (FF) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Falcon Finance را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT FF $0.06551 $0.06551 $0.06551 +2.12% 1.04M (USDT) معامله کنید / USDC FF $0.06546 $0.06546 $0.06546 +2.10% 873.63K (USDT) معامله کنید / USDF FF $0.06564 $0.06564 $0.06564 +1.28% 857.32K (USDT) معامله کنید