اطلاعات Feline (FEL).

Feline-FEL is a revolutionary AI-powered memecoin project that empowers users to create, trade, and share meme-inspired digital assets on the blockchain. By blending cutting-edge AI with community-driven innovation, Feline-FEL is redefining the memecoin landscape.

وب‌ سایت رسمی: http://fel.mobi وایت پیپر https://feline-1.gitbook.io/feline/ کاوشگر بلوک: https://basescan.org/token/0x7E3aD70a74106F4f35a73769382c1787f58e836f