تحلیل تکنیکال امروز Energy Web (EWT) صفحه تحلیل Energy Web، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه EWT، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Energy Web را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Energy Web (EWT) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.2591 -- -13.09% -19.04% -13.61%

Energy Web اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Energy Web در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 13 خنثی 6 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش فروش 10 خنثی 0 خرید 4 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 3 خنثی 6 خرید 3 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 107.1133 107.1066 مقاومت دوم 107.1066 107.1028 مقاومت اول 107.1033 107.1004 نقطه محوری 107.0966 107.0966 حمایت اول 107.0933 107.0928 حمایت دوم 107.0866 107.0904 حمایت سوم 107.0833 107.0866

سیگنال‌ های بازار Energy Web حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.09M $4.01 M $4.11 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.07M خریدهای فعال 3 روزه $0.06 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.13 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه -0.07M خریدهای فعال 7 روزه $0.07 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.14 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Energy Web جریان سرمایه خالص ورودی قیمت EWTUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.00 M 0.26 2026-08-14 $0.00 M 0.26 2026-08-13 $0.00 M 0.26 2026-08-12 $0.00 M 0.27 2026-08-11 $0.00 M 0.27 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Energy Web (EWT) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Energy Web را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT EWT $0.2591 $0.2591 $0.2591 +0.42% 91.87K (USDT) معامله کنید