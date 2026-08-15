تحلیل تکنیکال امروز Yooldo Games (ESPORTS) صفحه تحلیل Yooldo Games، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ESPORTS، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Yooldo Games را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Yooldo Games (ESPORTS) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.03546 -- -14.21% +10.81% -94.76%

Yooldo Games اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Yooldo Games در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 16 خنثی 3 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 2 خنثی 3 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.01579 0.01578 مقاومت دوم 0.01578 0.01578 مقاومت اول 0.01578 0.01578 نقطه محوری 0.01577 0.01577 حمایت اول 0.01577 0.01577 حمایت دوم 0.01576 0.01577 حمایت سوم 0.01576 0.01576

سیگنال‌ های بازار Yooldo Games حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.44M $4.59 M $5.03 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.11M خریدهای فعال 3 روزه $1.27 M فروش‌ های فعال 3 روزه $1.38 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $3.51 M فروش‌ های فعال 7 روزه $3.51 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Yooldo Games جریان سرمایه خالص ورودی قیمت ESPORTSUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 $0.09 M 0.04 2026-08-14 $0.34 M 0.03 2026-08-13 $0.28 M 0.04 2026-08-12 -$0.02 M 0.04 2026-08-11 -$0.09 M 0.04 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Yooldo Games (ESPORTS) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Yooldo Games را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT ESPORTS $0.03543 $0.03543 $0.03543 +4.51% 1.57M (USDT) معامله کنید