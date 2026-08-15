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سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Yooldo Games ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره Yooldo Games ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

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تحلیل تکنیکال امروز Yooldo Games (ESPORTS)

تحلیل تکنیکال امروز Yooldo Games (ESPORTS)

صفحه تحلیل Yooldo Games، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه ESPORTS، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Yooldo Games را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت Yooldo Games (ESPORTS)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.03546---14.21%+10.81%-94.76%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت Yooldo Games

Yooldo Games اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Yooldo Games در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
فروش
فروش 16
خنثی 3
خرید 7
میانگین‌ های متحرک:فروش قویفروش 14خنثی 0خرید 0
شاخص‌ های تکنیکال:خریدفروش 2خنثی 3خرید 7
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.01579
0.01578
مقاومت دوم
0.01578
0.01578
مقاومت اول
0.01578
0.01578
نقطه محوری
0.01577
0.01577
حمایت اول
0.01577
0.01577
حمایت دوم
0.01576
0.01577
حمایت سوم
0.01576
0.01576

سیگنال‌ های بازار Yooldo Games

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.44M
$4.59 M
$5.03 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
-0.11M
خریدهای فعال 3 روزه
$1.27 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$1.38 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$3.51 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$3.51 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

Yooldo Games جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت ESPORTSUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت
2026-08-15$0.09 M0.04
2026-08-14$0.34 M0.03
2026-08-13$0.28 M0.04
2026-08-12-$0.02 M0.04
2026-08-11-$0.09 M0.04

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

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معامله Yooldo Games (ESPORTS) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Yooldo Games را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTESPORTS
$0.03543
$0.03543$0.03543
+4.51%
1.57M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب ESPORTS به USD

مقدار

ESPORTS
ESPORTS
USD
USD

1 ESPORTS = 0.03546 USD

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