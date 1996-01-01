خرید ارز دیجیتالبازارهااسپاتفیوچرزSNDKپس اندازمرکز رویدادمرکز جوایز
بیشتر
جشنواره 1,000,000 دلاری TradFi
ثبت نام
سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره TEH EPIK DUCK ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!سامانه تحلیل پیشرفته هوش مصنوعی MEXC روزانه به‌ روزرسانی‌ هایی درباره TEH EPIK DUCK ارائه می‌ کند که شامل تحلیل فنی و بررسی فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است. همین حالا به تازه‌ ترین دیدگاه‌ های روزانه دسترسی پیدا کنید!

اطلاعات بیشتر درباره EPIK

اطلاعات قیمت EPIK

جفت EPIK چیست؟

وب‌سایت رسمی EPIK

توکنومیکس EPIK

پیش‌بینی قیمت EPIK

تاریخچه EPIK

راهنمای خرید EPIK

مبدل EPIK به ارز فیات

اسپات EPIK

فیوچرز USDT-M EPIK

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

تحلیل تکنیکال امروز TEH EPIK DUCK (EPIK)

تحلیل تکنیکال امروز TEH EPIK DUCK (EPIK)

صفحه تحلیل TEH EPIK DUCK، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه EPIK، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل TEH EPIK DUCK را در ادامه مطالعه کنید.

تغییر قیمت TEH EPIK DUCK (EPIK)

قیمت فعلی24 ساعت7 روز30 روز90 روز
$0.004981---19.74%+24.52%+24.52%
اطلاعات بیشتر درباره قیمت TEH EPIK DUCK

TEH EPIK DUCK اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت TEH EPIK DUCK در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

فروش قویفروشخنثیخریدخرید قوی
خرید
فروش 9
خنثی 1
خرید 16
میانگین‌ های متحرک:خرید قویفروش 2خنثی 0خرید 12
شاخص‌ های تکنیکال:فروشفروش 7خنثی 1خرید 4
نام
کلاسیک
فیبوناچی
مقاومت سوم
0.004953
0.00495
مقاومت دوم
0.00495
0.004948
مقاومت اول
0.004948
0.004947
نقطه محوری
0.004945
0.004945
حمایت اول
0.004943
0.004943
حمایت دوم
0.00494
0.004942
حمایت سوم
0.004938
0.00494

سیگنال‌ های بازار TEH EPIK DUCK

حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص
-0.01M
$0.03 M
$0.04 M
درخواست‌ های خرید معلق (USDT)
درخواست فروش‌ های معلق (USDT)
تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه
0.00M
خریدهای فعال 3 روزه
$0.00 M
فروش‌ های فعال 3 روزه
$0.00 M
تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه
0.00M
خریدهای فعال 7 روزه
$0.00 M
فروش‌ های فعال 7 روزه
$0.00 M

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

TEH EPIK DUCK جریان سرمایه

خالص ورودیقیمت EPIKUSDT
تاریخچهخالص ورودیقیمت

داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

درباره TEH EPIK DUCK بیشتر کاوش کنید

معامله TEH EPIK DUCK (EPIK) در بازارهای MEXC

بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای TEH EPIK DUCK را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید.

جفت معاملاتی
قیمت
تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته
حجم 24 ساعته
/USDTEPIK
$0.004981
$0.004981$0.004981
+0.46%
11.56M (USDT)
/USD1EPIK
$0.004943
$0.004943$0.004943
-0.44%
11.66M (USDT)

سلب مسئولیت

اطلاعات ارائه‌ شده در این مطلب ماهیت سرمایه‌ گذاری، مالیاتی، حقوقی، مالی، حسابداری یا هیچ‌ گونه مشاوره حرفه‌ای دیگری ندارد و نباید به‌عنوان توصیه‌ای برای خرید، فروش یا نگهداری هرگونه دارایی تلقی شود. بخش مرکز دانستنی های MEXC این محتوا را صرفاً با هدف اطلاع‌ رسانی منتشر می‌ کند و هیچ‌ گونه مشاوره سرمایه‌ گذاری ارائه نمی‌ دهد. لطفاً پیش از هرگونه اقدام، از درک کامل ریسک‌های مرتبط اطمینان حاصل کرده و با احتیاط تصمیم‌ گیری کنید. MEXC مسئولیتی در قبال تصمیم‌ های سرمایه‌ گذاری کاربران بر عهده ندارد.

ماشین حساب EPIK به USD

مقدار

EPIK
EPIK
USD
USD

1 EPIK = 0.004981 USD

تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال

تحلیل‌ های قیمت ارزهای دیجیتال پرطرفدار بیشتری را بیابید.