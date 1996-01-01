تحلیل تکنیکال امروز TEH EPIK DUCK (EPIK) صفحه تحلیل TEH EPIK DUCK، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه EPIK، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل TEH EPIK DUCK را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت TEH EPIK DUCK (EPIK) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.004981 -- -19.74% +24.52% +24.52%

TEH EPIK DUCK اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت TEH EPIK DUCK در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید فروش 9 خنثی 1 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 2 خنثی 0 خرید 12 شاخص‌ های تکنیکال : فروش فروش 7 خنثی 1 خرید 4 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.004953 0.00495 مقاومت دوم 0.00495 0.004948 مقاومت اول 0.004948 0.004947 نقطه محوری 0.004945 0.004945 حمایت اول 0.004943 0.004943 حمایت دوم 0.00494 0.004942 حمایت سوم 0.004938 0.00494

سیگنال‌ های بازار TEH EPIK DUCK حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.01M $0.03 M $0.04 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.00 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.00 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.00 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.00 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. TEH EPIK DUCK جریان سرمایه خالص ورودی قیمت EPIKUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله TEH EPIK DUCK (EPIK) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای TEH EPIK DUCK را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT EPIK $0.004981 $0.004981 $0.004981 +0.46% 11.56M (USDT) معامله کنید / USD1 EPIK $0.004943 $0.004943 $0.004943 -0.44% 11.66M (USDT) معامله کنید