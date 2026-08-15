تحلیل تکنیکال امروز Epic Chain (EPIC) صفحه تحلیل Epic Chain، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه EPIC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Epic Chain را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Epic Chain (EPIC) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.347 -- -68.33% -21.76% +15.09%

Epic Chain اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Epic Chain در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی فروش فروش 18 خنثی 1 خرید 7 میانگین‌ های متحرک : فروش قوی فروش 14 خنثی 0 خرید 0 شاخص‌ های تکنیکال : خرید فروش 4 خنثی 1 خرید 7 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.3466 0.3466 مقاومت دوم 0.3466 0.3465 مقاومت اول 0.3465 0.3465 نقطه محوری 0.3465 0.3465 حمایت اول 0.3464 0.3464 حمایت دوم 0.3464 0.3464 حمایت سوم 0.3463 0.3464

سیگنال‌ های بازار Epic Chain حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص 0.09M $6.99 M $6.90 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه -0.01M خریدهای فعال 3 روزه $0.45 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.46 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.12M خریدهای فعال 7 روزه $3.15 M فروش‌ های فعال 7 روزه $3.03 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Epic Chain جریان سرمایه خالص ورودی قیمت EPICUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت 2026-08-15 -$0.05 M 0.36 2026-08-14 -$0.04 M 0.35 2026-08-13 $0.09 M 0.33 2026-08-12 -$0.08 M 0.35 2026-08-11 $0.02 M 0.39 داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Epic Chain (EPIC) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Epic Chain را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT EPIC $0.347 $0.347 $0.347 -0.54% 834.88K (USDT) معامله کنید / USDC EPIC $0.3465 $0.3465 $0.3465 -0.60% 146.87K (USDT) معامله کنید