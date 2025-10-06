قیمت لحظه‌ ای Egg Smash امروز برابر است با 0.00000134 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EGSM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EGSM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Egg Smash امروز برابر است با 0.00000134 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت EGSM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت EGSM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره EGSM

اطلاعات قیمت EGSM

وایت‌ پیپر EGSM

وب‌سایت رسمی EGSM

توکنومیکس EGSM

پیش‌بینی قیمت EGSM

تاریخچه EGSM

راهنمای خرید EGSM

مبدل EGSM به ارز فیات

اسپات EGSM

پیش-بازار

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Egg Smash

Egg Smash قیمت لحظه ای(EGSM)

قیمت لحظه‌ ای 1 EGSM به USD:

$0.00000134
$0.00000134$0.00000134
0.00%1D
USD
نمودار قیمت لحظه ای Egg Smash (EGSM)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:40:58 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Egg Smash (EGSM) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00000134
$ 0.00000134$ 0.00000134
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00000134
$ 0.00000134$ 0.00000134
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00000134
$ 0.00000134$ 0.00000134

$ 0.00000134
$ 0.00000134$ 0.00000134

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+1.51%

+1.51%

قیمت لحظه‌ ای Egg Smash (EGSM) برابر است با $ 0.00000134. در 24 ساعت گذشته، EGSM در بازه قیمتی حداقل $ 0.00000134 تا حداکثر $ 0.00000134 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته EGSM برابر با -- و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با -- می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، EGSM در یک ساعت گذشته 0.00%، در 24 ساعت گذشته 0.00% و در 7 روز گذشته +1.51% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Egg Smash (EGSM)

--
----

$ 8.15
$ 8.15$ 8.15

$ 13.40K
$ 13.40K$ 13.40K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

ارزش بازار فعلی Egg Smash برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.15. عرضه در گردش EGSM برابر است با --، و عرضه کل آن 10000000000 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.40K است.

تاریخچه قیمت Egg Smash (EGSM) به واحد USD

پیگیری تغییرات قیمت Egg Smash برای دوره‌ های امروز، 30 روزه، 60 روزه و 90 روزه:

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 00.00%
30 روز$ -0.00000093-40.97%
60 روز$ -0.00099866-99.87%
90 روز$ -0.00099866-99.87%
تغییر قیمت امروز Egg Smash

امروز، EGSM تغییر $ 0 (0.00%) را ثبت کرده است که فعالیت بازار اخیر آن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 30 روزه Egg Smash

در 30 روز گذشته، قیمت به میزان $ -0.00000093 (-40.97%) تغییر کرده است و عملکرد کوتاه‌ مدت توکن را نشان می‌ دهد.

تغییر قیمت 60 روزه Egg Smash

با گسترش بازه به 60 روز، EGSM تغییر $ -0.00099866 (-99.87%) را تجربه کرده است که دید وسیع‌ تری از عملکرد آن ارائه می‌ دهد.

تغییر قیمت 90 روزه Egg Smash

با بررسی روند 90 روزه، قیمت به میزان $ -0.00099866 (-99.87%) تغییر کرده است که بینشی در مورد مسیر بلند مدت توکن ارائه می‌ دهد.

می‌ خواهید تاریخچه قیمت تمام‌ وقت و تغییرات قیمت Egg Smash (EGSM) را تجربه کنید؟

همین حالا صفحه تاریخچه قیمت Egg Smash را ببینید.

Egg SmashEGSM چیست

EGG یک مینی‌ گیم تعاملی است که بر روی تلگرام ساخته شده و تجربه‌ای سرگرم‌ کننده و ارزشمند را با ادغام بلاکچین در اختیار کاربران قرار می‌ دهد.

هم اکنون Egg Smash در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های Egg Smash خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.

به‌ علاوه، می‌ توانید:
- در دسترس بودن استیکینگ EGSM را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.
- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره Egg Smash را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید Egg Smash شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت Egg Smash (USD)

ارزش Egg Smash (EGSM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Egg Smash (EGSM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Egg Smash را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Egg Smash را بررسی کنید!

توکنومیکس Egg Smash (EGSM)

درک، توکنومیکس Egg Smash (EGSM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده EGSM بیشتر بدانید!

نحوه خریدEgg Smash (EGSM)

آیا به دنبال نحوه خرید Egg Smash هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی Egg Smash را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

EGSM به ارزهای محلی

1 Egg Smash(EGSM) به VND
0.0352621
1 Egg Smash(EGSM) به AUD
A$0.0000020368
1 Egg Smash(EGSM) به GBP
0.0000009916
1 Egg Smash(EGSM) به EUR
0.000001139
1 Egg Smash(EGSM) به USD
$0.00000134
1 Egg Smash(EGSM) به MYR
RM0.000005628
1 Egg Smash(EGSM) به TRY
0.0000562264
1 Egg Smash(EGSM) به JPY
¥0.00020368
1 Egg Smash(EGSM) به ARS
ARS$0.0019197644
1 Egg Smash(EGSM) به RUB
0.0001061816
1 Egg Smash(EGSM) به INR
0.0001182148
1 Egg Smash(EGSM) به IDR
Rp0.0223333244
1 Egg Smash(EGSM) به PHP
0.000079261
1 Egg Smash(EGSM) به EGP
￡E.0.000063583
1 Egg Smash(EGSM) به BRL
R$0.0000071958
1 Egg Smash(EGSM) به CAD
C$0.0000018626
1 Egg Smash(EGSM) به BDT
0.0001639892
1 Egg Smash(EGSM) به NGN
0.0019533448
1 Egg Smash(EGSM) به COP
$0.005153841
1 Egg Smash(EGSM) به ZAR
R.0.0000230614
1 Egg Smash(EGSM) به UAH
0.0000564408
1 Egg Smash(EGSM) به TZS
T.Sh.0.0033086342
1 Egg Smash(EGSM) به VES
Bs0.00028542
1 Egg Smash(EGSM) به CLP
$0.00125826
1 Egg Smash(EGSM) به PKR
Rs0.0003783088
1 Egg Smash(EGSM) به KZT
0.0007208128
1 Egg Smash(EGSM) به THB
฿0.0000437376
1 Egg Smash(EGSM) به TWD
NT$0.0000410308
1 Egg Smash(EGSM) به AED
د.إ0.0000049178
1 Egg Smash(EGSM) به CHF
Fr0.0000010586
1 Egg Smash(EGSM) به HKD
HK$0.0000103984
1 Egg Smash(EGSM) به AMD
֏0.0005149754
1 Egg Smash(EGSM) به MAD
.د.م0.0000123548
1 Egg Smash(EGSM) به MXN
$0.0000246426
1 Egg Smash(EGSM) به SAR
ريال0.000005025
1 Egg Smash(EGSM) به ETB
Br0.0002029564
1 Egg Smash(EGSM) به KES
KSh0.0001732352
1 Egg Smash(EGSM) به JOD
د.أ0.00000095006
1 Egg Smash(EGSM) به PLN
0.0000048642
1 Egg Smash(EGSM) به RON
лв0.0000058424
1 Egg Smash(EGSM) به SEK
kr0.0000125424
1 Egg Smash(EGSM) به BGN
лв0.0000022378
1 Egg Smash(EGSM) به HUF
Ft0.0004466622
1 Egg Smash(EGSM) به CZK
0.0000279524
1 Egg Smash(EGSM) به KWD
د.ك0.00000041004
1 Egg Smash(EGSM) به ILS
0.000004355
1 Egg Smash(EGSM) به BOB
Bs0.0000092728
1 Egg Smash(EGSM) به AZN
0.000002278
1 Egg Smash(EGSM) به TJS
SM0.000012395
1 Egg Smash(EGSM) به GEL
0.0000036448
1 Egg Smash(EGSM) به AOA
Kz0.0012259794
1 Egg Smash(EGSM) به BHD
.د.ب0.00000050384
1 Egg Smash(EGSM) به BMD
$0.00000134
1 Egg Smash(EGSM) به DKK
kr0.000008576
1 Egg Smash(EGSM) به HNL
L0.000035309
1 Egg Smash(EGSM) به MUR
0.0000609432
1 Egg Smash(EGSM) به NAD
$0.0000230748
1 Egg Smash(EGSM) به NOK
kr0.0000133598
1 Egg Smash(EGSM) به NZD
$0.0000023182
1 Egg Smash(EGSM) به PAB
B/.0.00000134
1 Egg Smash(EGSM) به PGK
K0.000005628
1 Egg Smash(EGSM) به QAR
ر.ق0.0000048776
1 Egg Smash(EGSM) به RSD
дин.0.0001347102
1 Egg Smash(EGSM) به UZS
soʻm0.0163414608
1 Egg Smash(EGSM) به ALL
L0.000111421
1 Egg Smash(EGSM) به ANG
ƒ0.0000023986
1 Egg Smash(EGSM) به AWG
ƒ0.000002412
1 Egg Smash(EGSM) به BBD
$0.00000268
1 Egg Smash(EGSM) به BAM
KM0.0000022512
1 Egg Smash(EGSM) به BIF
Fr0.00398784
1 Egg Smash(EGSM) به BND
$0.0000017286
1 Egg Smash(EGSM) به BSD
$0.00000134
1 Egg Smash(EGSM) به JMD
$0.000214869
1 Egg Smash(EGSM) به KHR
0.005403215
1 Egg Smash(EGSM) به KMF
Fr0.00056682
1 Egg Smash(EGSM) به LAK
0.0291304342
1 Egg Smash(EGSM) به LKR
රු0.0004076548
1 Egg Smash(EGSM) به MDL
L0.0000226996
1 Egg Smash(EGSM) به MGA
Ar0.006008962
1 Egg Smash(EGSM) به MOP
P0.00001072
1 Egg Smash(EGSM) به MVR
0.000020502
1 Egg Smash(EGSM) به MWK
MK0.0023263874
1 Egg Smash(EGSM) به MZN
MT0.0000856394
1 Egg Smash(EGSM) به NPR
रु0.0001891812
1 Egg Smash(EGSM) به PYG
0.00950328
1 Egg Smash(EGSM) به RWF
Fr0.00194434
1 Egg Smash(EGSM) به SBD
$0.0000110282
1 Egg Smash(EGSM) به SCR
0.0000183178
1 Egg Smash(EGSM) به SRD
$0.0000534526
1 Egg Smash(EGSM) به SVC
$0.000011725
1 Egg Smash(EGSM) به SZL
L0.0000230748
1 Egg Smash(EGSM) به TMT
m0.0000047034
1 Egg Smash(EGSM) به TND
د.ت0.00000391012
1 Egg Smash(EGSM) به TTD
$0.0000090986
1 Egg Smash(EGSM) به UGX
Sh0.00466856
1 Egg Smash(EGSM) به XAF
Fr0.00075308
1 Egg Smash(EGSM) به XCD
$0.000003618
1 Egg Smash(EGSM) به XOF
Fr0.00075308
1 Egg Smash(EGSM) به XPF
Fr0.00013668
1 Egg Smash(EGSM) به BWP
P0.000017889
1 Egg Smash(EGSM) به BZD
$0.0000026934
1 Egg Smash(EGSM) به CVE
$0.0001271794
1 Egg Smash(EGSM) به DJF
Fr0.00023718
1 Egg Smash(EGSM) به DOP
$0.000085827
1 Egg Smash(EGSM) به DZD
د.ج0.0001742268
1 Egg Smash(EGSM) به FJD
$0.0000030284
1 Egg Smash(EGSM) به GNF
Fr0.0116513
1 Egg Smash(EGSM) به GTQ
Q0.0000102644
1 Egg Smash(EGSM) به GYD
$0.0002805692
1 Egg Smash(EGSM) به ISK
kr0.00016348

منابع Egg Smash

برای درک عمیق‌ تر Egg Smash، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

وایت پیپر (White paper)
وب سایت رسمی Egg Smash
کاوشگر بلاک

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره Egg Smash

امروز Egg Smash (EGSM) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای EGSM به واحد USD برابر است با 0.00000134 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی EGSM نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی EGSM نسبت به USD برابر است با $ 0.00000134. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Egg Smash چقدر است؟
ارزش بازار EGSM برابر است با -- USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش EGSM چقدر است؟
عرضه در گردش EGSM برابر است با -- USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت EGSM چقدر بوده است؟
EGSM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت EGSM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
EGSM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید.
حجم معاملات EGSM چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای EGSM برابر است با $ 8.15 USD.
آیا EGSM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد EGSM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت EGSM مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 10:40:58 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Egg Smash (EGSM)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

October 6, 2025

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد

October 6, 2025

آلتکوین‌ها در ۲۰۲۵: زمانی که TOTAL3 به اوج‌های جدید می‌رسد اما پرتفوئیل شما حرکتی نمی‌کند

October 5, 2025
بیشتر ببینید

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

ماشین حساب EGSM به USD

مقدار

EGSM
EGSM
USD
USD

1 EGSM = 0.00000134 USD

معامله EGSM

/USDTEGSM
$0.00000134
$0.00000134$0.00000134
0.00%

همین امروز به MEXC بپیوندید

کارمزد میکر اسپات --، کارمزد تیکر اسپات --
کارمزد میکر فیوچرز --، کارمزد تیکر فیوچرز --

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,056.75
$114,056.75$114,056.75

-0.79%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,117.19
$4,117.19$4,117.19

-1.33%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05200
$0.05200$0.05200

-6.65%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.01
$201.01$201.01

+0.44%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.4709
$4.4709$4.4709

-13.79%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,117.19
$4,117.19$4,117.19

-1.33%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,056.75
$114,056.75$114,056.75

-0.79%

لوگو Solana

Solana

SOL

$201.01
$201.01$201.01

+0.44%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6285
$2.6285$2.6285

-1.23%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.69
$1,137.69$1,137.69

-0.52%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001168
$0.001168$0.001168

+94.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001640
$0.0000000000000001640$0.0000000000000001640

+1,404.58%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1604
$0.1604$0.1604

+220.80%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000300
$0.0000000000300$0.0000000000300

+194.11%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04360
$0.04360$0.04360

+118.00%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01805
$0.01805$0.01805

+80.50%