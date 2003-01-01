تحلیل تکنیکال امروز Destra Network (DSYNC) صفحه تحلیل Destra Network، دیدگاه‌ هایی تولیدشده توسط هوش مصنوعی درباره عملکرد روزانه DSYNC، روندهای قیمتی و شاخص‌ های فنی کلیدی ارائه می‌ دهد. این صفحه به بررسی تحرکات احتمالی بازار، فرصت‌ های معاملاتی و الگوهای مهم فنی می‌ پردازد. برای آگاهی بیشتر، تحلیل Destra Network را در ادامه مطالعه کنید. ثبت نام

تغییر قیمت Destra Network (DSYNC) قیمت فعلی 24 ساعت 7 روز 30 روز 90 روز $0.003207 -- -5.76% -17.71% -68.19%

Destra Network اندیکاتورهای تکنیکال

تحلیل تکنیکال با بررسی رفتار قیمت و اندیکاتورهای رایج، به درک روند و مومنتوم بازار کمک می‌ کند. در ادامه، نمایی خودکار از وضعیت Destra Network در چندین تایم‌ فریم ارائه شده است که سوگیری تکنیکال فعلی و سیگنال‌ های احتمالی نمودار را خلاصه می‌ کند. این یک برداشت تکنیکال است، نه پیش‌ بینی قطعی؛ بنابراین لطفاً پیش از تصمیم‌ گیری، تحقیق مستقل انجام داده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

1 دقیقه 5 دقیقه 15 دقیقه 30 دقیقه 1 ساعت 4 ساعت 8 ساعت 1 روز 1 هفته فروش قوی فروش خنثی خرید خرید قوی خرید قوی فروش 2 خنثی 8 خرید 16 میانگین‌ های متحرک : خرید قوی فروش 0 خنثی 0 خرید 14 شاخص‌ های تکنیکال : خنثی فروش 2 خنثی 8 خرید 2 پیوت پوینت‌ ها میانگین‌ های متحرک شاخص‌ های تکنیکال نام کلاسیک فیبوناچی مقاومت سوم 0.003191 0.003189 مقاومت دوم 0.003189 0.003186 مقاومت اول 0.003184 0.003185 نقطه محوری 0.003182 0.003182 حمایت اول 0.003177 0.003179 حمایت دوم 0.003175 0.003178 حمایت سوم 0.00317 0.003175

سیگنال‌ های بازار Destra Network حجم فعلی سفارش‌ های باز خالص -0.01M $0.05 M $0.06 M درخواست‌ های خرید معلق (USDT) درخواست فروش‌ های معلق (USDT) تفاوت خرید و فروش فعال 3 روزه 0.00M خریدهای فعال 3 روزه $0.00 M فروش‌ های فعال 3 روزه $0.00 M تفاوت خرید و فروش فعال 7 روزه 0.00M خریدهای فعال 7 روزه $0.01 M فروش‌ های فعال 7 روزه $0.01 M داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید. Destra Network جریان سرمایه خالص ورودی قیمت DSYNCUSDT تاریخچه خالص ورودی قیمت داده‌ های بالا از اطلاعات عمومی بازار گردآوری شده و فقط جهت اطلاع است. MEXC خدمات مشاوره مالی ارائه نمی‌ دهد. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری با یک متخصص مشورت کنید.

معامله Destra Network (DSYNC) در بازارهای MEXC بازارهای اسپات و فیوچرز را بررسی کنید، قیمت و حجم لحظه‌ ای Destra Network را مشاهده کرده و مستقیماً به معامله بپردازید. جفت معاملاتی قیمت تغییرات قیمت در 24 ساعت گذشته حجم 24 ساعته / USDT DSYNC $0.003204 $0.003204 $0.003204 +0.06% 17.42M (USDT) معامله کنید / USDC DSYNC $0.003209 $0.003209 $0.003209 -0.83% 17.05M (USDT) معامله کنید